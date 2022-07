La evolución de la paternidad

Guido Lara, fundador y CEO de LEXIA Insights & Solutions.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, casi la mitad de los hombres de más de 15 años de edad en México, son padres, 21.2 millones (46.9%)

Casi la mitad de los hombres en edad reproductiva en México son padres

En México hay un total de 35.2 millones de madres en México y el 29% son mamás solteras (viudas, separadas, solteras y divorciadas)

¿QUÉ TIPO DE PATERNIDAD ESTÁN EJERCIENDO LOS MEXICANOS?

Aquellos que no tuvieron figura paterna, valoran el trabajo que hizo su madre, pero reconocen que les hicieron falta los consejos y apoyo de una figura masculina

La percepción tanto de hombres como de adolescentes es que la confianza que tienen en ellos es muy buena

Los adolescentes identifican más a la madre como su principal apoyo y confidente

5 de cada 10 hombres declaran que el diálogo era la principal manera para corregirlos por parte de su madre, pero también reconocen que relacionan a la figura paterna con el castigo físico como método correctivo

ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO

El ser “buen padre” se estableció como una idea en la sociedad, del hombre proveedor de recursos, ausente por cuestiones de trabajo y visto por hijos e hijas como un “dispensador” de dinero y autorizaciones.

Según el Observatorio sobre la condición de la Mujer, las percepciones acerca del padre estarían divididas en dos:

La imagen del padre bondadoso, trabajador, respetuoso y cariñoso con los hijos

La concepción del padre ausente e irresponsable, asociado a palabras como abandono, ausencia, maltrato y castigo

NUEVO MODELO DE PATERNIDAD

Los nuevos padres buscan superar el modelo del padre violento y lejano

Las nuevas paternidades nos muestran que ha quedado muy lejos la imagen de una paternidad que al mismo tiempo que resultaba emocionalmente lejana, era violentamente cercana, ejercida por un papá como figura de autoridad incuestionable

Tienden hacia el diálogo y la calidad emocional en la relación con hijas e hijos

Privilegían como padre a una figura de soporte, apoyo y confidencia, que con ternura y equidad educa a sus hijos para un mundo democrático

A pesar de esto el modelo antiguo de temor y autoridad continúa y durante los primeros meses de la pandemia en 2020, muchas mujeres e hijas estuvieron confinadas con su principal agresor, la violencia doméstica aumentó en un 60%

Las investigadoras de género Olivia Tena y Paula Jiménez, aseguran que continúa el mandato cultural de la proveeduría en los hombres

Los nuevos mandatos culturales incluyen capacidad de escucha de sus hijas e hijos, establecimiento de vínculos emocionales y una actitud de negociación hacia sus “órdenes”

Se espera llegar en este periodo “liminar” a una paternidad sin violencia

5 CLAVES PARA COMUNICAR NUEVAS PATERNIDADES

Padres domésticos: Generalmente los hombres/padres dominan el espacio público, cargan a sus hijos en el parque, salen a trabajar, sin embargo, las nuevas paternidades también tienen una esfera de acción en lo quehaceres cotidianos al interior del hogar tales como cambiar pañales, lavar los trastes, la ropa, dormir a los hijos, etc. Mandar el mensaje de que los papás también son papás al interior del hogar es importante.

Negociaciones con adolescentes: La paternidad de adolescentes puede caracterizarse por intransigencias de parte del padre como una supuesta forma de “protección” hacia sus hijos, sin embargo, la actitud proyectada suele ser de autoritarismo.

Es importante mostrarse más dispuesto a escuchar que a mandar y poder reconocer a sus hijos e hijas en crecimiento.

Relación con las hijas: Al llegar a la adolescencia la relación de los padres con sus hijas suele tornarse distante, en particular por los cambios sexuales secundarios que atraviesan y cuyo tratamiento suele delegarse a la madre. Pero los padres también pueden hablar con sus hijas de menstruación, de relaciones sexuales, de métodos anticonceptivos, y es importante hablar de relaciones románticas sin exacerbar sus emociones de celos y posesión.

Paternidad sin la madre: Ser papá no siempre significa que haya una mamá. Esta es una realidad cada vez más reconocida y no siempre significa que el papá “soltero” o independiente esté en busca de una pareja. Reconocer la autonomía de padres solos aún cuesta trabajo pues culturalmente aún hay esa noción de estar “incompletos” por la ausencia femenina. Pero los padres también pueden ser, en relación con sus hijos, integrales por sí mismos.

La clave de la ternura: Finalmente es importante mostrar a los padres no como autoritarios, violentos y fuertes, sino comprensivos y tiernos: que escuchan, hablan y comprenden a sus hijos. No significa que no protejan el hogar, sino que pueden relacionarse con su familia desde el amor.

RECOMENDACIONES

Una paternidad activa implica que los padres sean parte de la crianza y cuidado de los hijos e hijas, haciéndose cargo de estimularlos desde los primeros días de vida, de asistir a los controles médicos, de acompañarlos en actividades lúdicas y escolares, de poner límites con cariño y respeto, y de compartir las tareas domésticas en el hogar

Es muy importante manejar una crianza positiva y afectuosa, donde se incorpore el juego (apropiado para la edad) como parte de la relación

Fortalecer los lazos parentales es una gran oportunidad para demostrar a los niños, niñas y adolescentes la importancia de la afectividad en la construcción de un mundo mejor para todos y todas.