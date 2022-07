No salimos de la zona de confort en el INE: Carla Humphrey

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara a los aspirantes de Morena al 2023 y 2024 no participar en actos proselitistas, la consejera del instituto, Carla Humphrey señaló que el INE solo determina las medidas cautelares, no el fondo del asunto, con una medida de tutela preventiva.

Refirió en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que esta determinación es distinta a la primer queja del evento realizado en el Estado de México, porque puede darse un evento con esas características en el futuro, por ello la Sala Superior dijo confirmó que no había elementos para determinar una medida cautelar, salvo que sea probado sin especulaciones.

Y aunque reconoció "estamos en una etapa en que ésta medidas cautelares pueden o no ser revocadas por la Sala Superior", señaló a los consejeros por "entregar una lista con los nombres de personas que ni siquiera estuvieron en este segundo evento". "Respeto la decisión, pero lo importante es el tema de uso de recursos públicos y promoción personalizada... no sabemos si estas personas serán o no candidatas en un futuro", señaló.

El INE, dijo habla de proselitismo adelantado porque no hay elemento temporal antes del inicio de una campaña y el proceso nacional presidencial que inicia en septiembre de 2023 y el de Coahuila -donde fue el segundo evento-, en enero, de ahí la desvinculación y la sentencia dada por la Sala Regional.

La consejera insistió en la importancia del origen de los recursos utilizados en estos eventos afirmando "en el INE o salimos de la zona de confort en muchos temas", "la zona de financiamiento es más preocupante pues pese al reglamento de fiscalización como de 600 páginas todo se basa en cuestiones de forma y no de fondo, estamos dejando de ver el dinero ilícito en campañas, el dinero en efectivo, el dinero del crimen organizado y eso son reformas importantes".

Señaló que no hay una línea formal de mecanismos de exigencia a los partidos, nunca se han cruzado datos de proveedores del INE y partidos para combatir la corrupción, pues mucho de ese recurso ni siquiera queda en México.

Paridad de género

Machista preguntar si el INE está preparado para ser presidido por una mujer, señaló la consejera, quien dijo no estar levantando la mano, "no me adelanto porque no son tiempos, se tiene que seguir un proceso regulado". No obstante, dijo hay una dinámica de paridad que es una obligación constitucional.

Finalmente, señaló que algunos de sus colegas han asumido el protagonismo, pero las discusiones se deben dar dentro del INE en la mesa de debate, "se debe informar a la ciudadanía sin enfrentarnos al poder, debemos tener una actitud más de árbitro", concluyó.