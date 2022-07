Solo hay una menor entre las víctimas del tráiler de Texas: Cónsul Mexicano

"Me apena, pero no nos vamos a meter a Título 42", el tema es cuestión de dos gobiernos, no me podría pronunciar al respecto, así lo manifestó el cónsul de México en Texas, Rubén Minutti, en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El cónsul mexicano en Texas confirmó la cifra de 53 fallecidos tras el hallazgo del tráiler en la localidad de Southwest Side, 27 de ellos son mexicanos, en tanto dos connacionales más permanecen hospitalizados junto 10 de otras nacionalidades.

Asimismo, confirmó que solo hay una menor de edad de nacionalidad guatemalteca entre las víctimas, ninguno de los mexicanos es menores de edad.

Afirmó que el consulado continúa brindando apoyo para la repatriación de los restos, considerando la decisión de cada familia y ya hay contacto para la identificación en tres de los 22 casos ya se tienen contacto directo y son en total 17 de los fallecidos con los que se ha logrado contacto con familiares o conocidos.

En seguimiento a la tragedia sucedida en San Antonio, TX comparto que un grupo de funcionarios de @SRE_MX, @EmbamexEUA y @ConsulMexSA se han dedicado en los últimos días a brindar la mejor atención posible a las víctimas de la tragedia. pic.twitter.com/zvyCQ5Dy2J — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 30, 2022

Respecto al procedimiento de repatriación dijo es probable que algunos familiares de las víctimas soliciten visa humanitaria para ir directamente por los cuerpos, pero cada caso será calificado de forma individual para tal efecto por las autoridades de Estados Unidos.

Al igual que con el Título 42, el cónsul Minutti omitió opinar respecto a la factibilidad de emitir visas temporales para evitar este tipo de tragedias.