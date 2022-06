Cuando Alejandro Gertz Manero me dice bandido era su abogado y apoderado. Y sigo siendo su apoderado porque no me ha revocado. No voy a acusar al Fiscal, voy a exigir que nada más me explique por qué soy un abogadete, bandido y pendejo, aseguró el abogado Javier Coello en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que el doctor Gertz Manero definitivamente no es el mismo que conoció cuando era su apoderado legal en el caso contra Alejandra Cuevas. "Sencillamente el poder es cabrón", explicó.

Lo que ensució el caso Lozoya son las mentiras que dijo

Como exabogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, narró que el exdirector de Pemex lo relevó de su defensa "porque no acepto yo que que él declare lo que querían y lo que quisieron y lo que declaró" Porque no tenía ni una prueba ni la tiene. Con ello, dijo, querían a los azules (PAN) y los verdes (PRI) que acusaron como Cabeza de Vaca, Cevallos, Casillas, Meade o Anaya, quien en ese momento ya ni siquiera era diputado.

Dijo que antes de ser relevado, él pidió que se citara al expresidente Enrique Peña Nieto para que "diera la cara como hombre" y explicara que él autorizó la compra de Agronitrogenados con el precio que emitió la Comisión Nacional de Avalúos. Pero que no le aceptaron las pruebas y a la fecha siguen sin hacerlo.

Para Coello Trejo, lo que ensució el caso Lozoya son las mentiras que dijo Emilio o que lo obligaron a decir. "Y acuérdese de una cosa, la verdad tarda pero sale".

También señaló que demandará a Emilio Lozoya Austin, quien le quedó a deber 25 millones de pesos por los servicios legales que prestó de 2017 a junio de 2020, pues en mayo le canceló unos poderes que le había entregado para tratar de recuperar 31 millones de pesos que le había prestado a un empresario.

Finalmente, dijo que 'no se vale' que no le paguen sus servicios y, además, Emilio Lozoya Thalmann asegure que nunca firmó los amparos que él mismo le solicitó, tras regresar 'espantado' luego de tener un acercamiento con el fiscal Gertz Manero para negociar la extradición de su esposa, quien se encontraba encarcelada en Alemania.