AMLO ignora evidencias de las violencias y no es compasivo con las víctimas

El presidente Andrés Manuel López Obrador está cometiendo dos grandes errores frente al problema de las violencias, que le están costando y le costarán mucho más a él y al país. Algo pasa que rompe su evolucionada intuición cuando se trata de las violencias, señaló Ernesto López Portillo, Coordinador Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que el primer gran error es negar la realidad sin importar las atrocidades que ocurren todos los días ni cuántas víctimas estén viviendo esas violencias, que son uno de sus principales motivos de preocupación, dolor y sufrimiento.

"El presidente no ha dicho y no dirá jamás que tenemos una crisis de violencia que está fuera de control y que la impunidad está completamente desbocada. No lo va a decir."

El segundo error, dijo López Portillo, es la falta de compasión al insistir en el 'yo tengo otros datos' y alejarse del sufrimiento de la gente, cuando en campaña se comprometió a acompañar a los colectivos de víctimas, lo que podría empeorar el panorama ya que al no encontrar el amparo del Estado, la gente "se irá organizando como pueda, donde pueda, para tratar de defenderse a sí misma como está ocurriendo cada vez más".

Reconoció la intuición política del presidente López Obrador, de quien dijo es un estratega político y gran comunicador, por lo que dijo que algo debe estar pasando para que su instinto tan eficaz "se convierta en una débil o ausente capacidad política para gestionar la crisis humanitaria en la que nos encontramos".

Más allá de todo eso, Ernesto López Portillo consideró 'indescifrable' que el presidente López Obrador tenga una confusión tan fuerte en el uso de la fuerza, "es incomprensible que el mismo presidente que nos dice que la fuerza pública no es la vía, haya llegado a multiplicar por 7 veces a los militares desplegados en la calle", finalizó.