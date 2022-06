"AMLO prefiere distracciones evadiendo la realidad que no controla"

El presidente hace cada vez más el uso discrecional de la persecución de los delitos y la impunidad, y el aparato de represión es altamente influenciable por él, señaló el ministro en retiro José Ramón Cossío, pues advierte “prefiere estar en las distracciones, evadiéndose de una realidad que no puede comprender y mucho menos controlar”.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el ministro en retiro hizo un análisis de lo que considera el uso discrecional e inadecuado de la impunidad por el presidente López Obrador.

Señaló que resulta cursi que repita frases como “todo el peso de la ley, hasta las últimas consecuencias, tope donde tope”, en casos realmente importantes como Ayotzinapa o ahora el asesinato de los padres jesuitas y el guía de turistas en Chihuahua.

En el presidente nada es casual, afirma, “todo lo lleva a una intención política,…el presidente quiere ser el policía de todo y en ello el tema central es la impunidad”; “es muy selectivo entre lo que considera impunidad”, por ejemplo “a la gente buena y trabajadora del triángulo dorado ya los perdonó”.

Huachicol del agua, venta de pollo y aguacate, son actividades que advierte Cossío han sido tomadas por el crimen conflictos que arrasan a la población y la economía y crece sin que la tasa de sanción se imponga, con una persona sin experiencia al frente de la seguridad y su estrategia de “abrazos y no balazos”.

Ante ello señala el ministro, “el presidente prefiere estar en las distracciones, evadido de una realidad que no puede comprender y mucho menos controlar”, y no habrá solución hasta que no asuma una condición autocrítica, pues advierte que pese al discurso de “legitimidad”, no se puede seguir con una subordinación funcional psicológica.