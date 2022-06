Mario Delgado reconoce desventaja en Aguascalientes y Durango

Tenemos cuatro estados en la bolsa, Morena gobernará 12 millones de mexicanos más; no tenemos tendencias favorables en Durango y Aguascalientes, afirmó el líder nacional, Mario Delgado, quien reconoció la victoria contundente en Oaxaca y Tamaulipas

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Delgado señaló "grupos de choque atentaron en contra de nuestros militantes, se presentaron desde el sábado en Durango", denunció, por lo que tuvo que trasladarse a la entidad para evitar una detención ilegal de la candidata.

En Aguascalientes, dijo "vimos una cosa espantosa", con mapaches electorales, lo que mete ruido a los resultados, "no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos gente detenida y hospitalizada".

En Tamaulipas "no eres nadie sino tienes carpeta de investigación", dijo y pese a la compra masiva de votos no le alcanzó a la oposición y la gente dio su voto para el candidato de Morena, por lo que aseguró que no le preocupa que los resultados se vayan a tribunales "por que la ventaja fue muy amplia".

Respecto a la participación ciudadana reconoció la baja participación, pero "en general el promedio ha sido aceptable, no está mal".

En relación a INE hizo un reconocimiento por la amplia instalación de casillas, pues pese a los inconvenientes por "Agatha", dijo "lo hizo muy bien ayer", además del conteo que fue presentado a tiempo, concluyó.