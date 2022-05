Suspensión definitiva para el tramo cinco del Tren Maya, es un hecho

Fonatur cometió un delito al no presentar los estudios de impacto ambiental previo; el amparo de suspensión definitiva para el tramo cinco es un hecho señala la directora de Voto X Clima, Gema Santana.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, la activista recalcó que "Fonatur desconoce la Ley de Equilibrio Ecológico, piensan que con una consulta ciudadana van a poder reactivar las obras del tramo seis" del Tren Maya.

Señaló que, pese a que la obra que tiene una orden presidencial, no podrá ser terminada, luego de la resolución de amparo del tramo cinco que es una suspensión definitiva por cuestión de seguridad pues no cuenta con el análisis geológico previo, un nivel de riesgo abismal para el tramo; no obstante dijo, el gobierno puede impugnar la resolución que llevaría meses o hasta años.

La manifestación de impacto ambiental violó la ley de Equilibrio Ecológico dijo, al incumplir con el artículo 57, la construcción en la zona ya devastada significaría quitar a millones de personas el agua y la vida en la península.

El amparo es un llamado de atención, si se continua el trazo afectará Calakmul, por ello dijo no estamos en contra del crecimiento, pero en una zona que tenga un estudio previo.

Se espera la resolución de los otros amparos de los que se espera también la suspensión definitiva.