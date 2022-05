Clases de FreeStyle

Saga Con más de 10 años de experiencia rapeando, creador e intérprete de Jingles, productor Jr. en empresas de publicidad y estrategias BTL (Beyond the line).

Mr Fark: 14 años de experiencia, creador de jingles para Viernes Botanero durante 7 años.

Potencia: Comenzó a los 12 años de edad, ex competidor de FMS México (Freestyle Master Series), Juez de FMS y FMS Internacional.

ORIGENES DEL RAP

El rap se vuelve una bomba en los 80. Este estilo, enmarcado en la cultura del hip hop, surgió a finales de la década de 1970 en los barrios más marginales de Nueva York como una derivación del funk fusiones del Jazz, Blues y del Disco, siempre basado en hacer rimas.

Es una forma poética y artística de contar lo que sucedía en un entorno repleto de violencia en el que la lucha contra el sistema era constante. A veces iba sin música (A capella) y los MC “Master of Ceremony” podían dar forma a sus canciones poniendo sus rimas en una base musical, también conocida como beat.

Actualmente son conocidos como MC a los vocalistas de Rap. A todos los que rapean se les dice MCs.

Sobre el significado de la palabra rap existen varias teorías. Algunas de ellas dicen que el término rap puede ser un acrónimo de Rythm and Poetry (ritmo y poesía), de Recite a Poem (recitar un poema), de Revolución, Actitud y Poesía o de Respect and Peace (respeto y paz); sin embargo, otras dicen que simplemente hace referencia a la palabra Rap en inglés Británico que significa tanto golpear como golpe seco e incluso hablar.

ESTILOS DE RAP

Boom Bap

Nueva YorkG-Funk

California Dirty South

Crunk

Trap

PIONEROS DEL RAP

Se dice que se originó en Estados Unidos, pero es difícil establecer un único precursor pues tanto los Griots en África Occidental como los artistas de Soul, los DJ´s de la radio o algunos poetas revolucionarios ya habían empezado, mucho antes de los 80, a practicar el arte de ser un MC.

Se consideran como primeros MC a Coke La Rock, nacido en el Bronx en 1955, empezó su carrera como maestro de ceremonias de DJ Kool Herc de origen jamaiquino y creador del hip hop, también se le atribuye a Melle Mel (Melvin Grover), encargado de escribir las canciones del grupo Grandmaster Flash and the Furious Five, algunos expertos lo señalan como el primer rapero de la historia.

Los raperos más famosos de la historia

La historia del rap no está completa sin Tupac Shakur (2pak), The Notorious B.I.G y Rakim. Estos tres artistas son sin duda, los máximos representantes del género tanto por su música como por su repercusión en la cultura del hip hop y en el mundo underground en general.

DEL RAP AL TRAP

Una de las mayores características de la evolución del rap ha sido el nacimiento del trap. En el sur de Estados Unidos, en Texas, Florida y Georgia, el rap fue acogiéndose con los años a ritmos más lentos que los que surgirían en lugares como Los Ángeles o Nueva York.

Allí, nació lo que se conoce como el Dirty South de la mano de UGK, Goodie Mob o Outkast, y este subestilo fue evolucionando hasta que en los 2000 apareció lo que ahora se conoce internacionalmente como trap.

Los pioneros en el trap fueron Three 6 Mafia que en 2006 se convirtió en el primer grupo afroamericano en ganar un Oscar a mejor canción por la banda sonora de la película independiente de Craig Brewer Hustle & Flow.

El Freestyle es una rama que surgió del Hip y consiste básicamente en una forma totalmente improvisada de rapear, que en síntesis es poder rimar palabras de forma fluida siguiendo un ritmo específico. Esto significa que no hay letras compuestas o escritas con anterioridad. Por lo que el MC (El improvisador) reflejará su estado mental e incluso su entorno al hacer el Freestyle pues es totalmente improvisado.