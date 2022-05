Red de telescopios captó imagen de agujero negro: Julieta Fierro

El descubrimiento de un agujero negro en nuestra galaxia es un momento muy importante y se logró gracias a que se hizo una red de telescopios de muchos países, quienes observaron al mismo tiempo este objeto, compartió Julieta Fierro, astrónoma de la UNAM, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la científica explicó que para poder ver detalles es necesario un telescopio muy grande y con diferentes telescopios en diferentes lugares se simula uno del tamaño de la tierra. Así sacaron miles de fotos por hora hasta que lograron formar esta imagen de hace 26 mil años, que es el tiempo que la luz de este objeto tarda en llegar.

Además, destacó la importancia de los avances tecnológicos para lograrlo, tales como esta sincronización de telescopios y los detectores de radiación.

Explicó que en nuestra galaxia no se había descubierto un hoyo negro porque a diferencia de otros que lanzan chorros de materia y se vuelve incandescente y brilla, en éste no se veían, y recientemente se descubrió que lo que tiene este agujero es un disco de materia dando vueltas alrededor, ya que no 'traga' suficiente materia para generar esos chorros, y no se ve el agujero negro sino la materia que va cayendo.

La astrónoma también explicó que este agujero negro no nos va a 'tragar', sino que funciona como el sol que mantiene unido al sistema solar y ayuda a mantener a todas las estrellas en órbita alrededor de la galaxia.