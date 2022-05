No aceptamos el informe de DNV: Martí Batres

Las observaciones del Gobierno de la Ciudad de México son muchas inconsistencias y absurdos; elementos extraños y actos que no tienen nada que ver con la investigación de la Línea 12, por los que no aceptamos el informe de DNV, afirmó el secretario de Gobierno, Martí Batres.

Como ejemplo de esto, detalló que las deformaciones en el marco transversal del tramo que se cayó no eran detectables con una supervisó visual simple, lo que contradice en su tercer informe DNV, con imágenes de Google view que no necesariamente corresponden con la realidad.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el secretario de gobierno capitalino, detalló que el primer informe, dice que el Manual de mantenimiento no sirve para poder detectar los pandeos en los tramos elevados del metro, pero en el tercero señala que las inspecciones se debían hacer basadas en el manual de mantenimiento.

En los tres, señala Batres, reitera la causa fundamental la falta de pernos y construcción y agrega "con calzador" el tema del mantenimiento, en el análisis de la estructura señal que aun con todos los pernos no dudaría más de 14 años o el paso de un millón y medio de trenes, por lo que reiteró que aun con mantenimiento, era imposible saber si el tramo señalado se iba a caer.

En suma, señala que "es un informe que no tiene ni pies ni cabeza" que no analizó el tramo espejo y no da respuesta sobre eso; no obstante, dijo que es una empresa con reconocimiento mundial pero algo pasó a la mitad del camino, pues su primer y segundo reporte son coherentes entre sí y con el peritaje y las propias investigaciones de las secretarías.

Sin embargo, señaló la filtración del tercer informe a una senadora de oposición y la defensa de MCCI del abogado que busca a toda costa entregar el informe al Gobierno, "hay elementos extraños que hay ocurrido y actos que no tienen nada que ver con la investigación y han manchado la entrega de este tercer reporte", concluyó.