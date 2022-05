Colosio Riojas, la inesperada tercera opción de los votantes para 2024

Fue una sorpresa que Luis Donaldo Colosio Riojas, actual presidente municipal de Monterrey, se alzara como tercera opción rumbo al 2024 con 26% de las preferencias en la encuesta de tendencias rumbo a las elecciones presidenciales de 2014, compartió Lorena Becerra, directora de Encuestas en Grupo Reforma, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que si bien es cierto que su apellido 'pesa' para ciertos segmentos de la población, su lectura es que se tiene qué buscar una ruta distinta "no necesariamente con los partidos tradicionales o con las marcas de los partidos tradicionales y con figuras que puedan ser más cercanas a la ciudadanía, que no sean como los políticos de antaño".

Compartió que el nombre de Colosio Riojas se incluyó como parte de un ejercicio para explorar si realmente Morena ya tenía ganado el camino para las presidenciales o si faltaba analizar a candidatos disruptivos y no tan vinculados a las desgastadas marcas partidistas.

Lorena Becerra opinó que tanto el PRI como el PAN no están captando a los votantes que están descontentos con la gestión del presidente López Obrador o con los gobiernos morenistas porque no les están ofreciendo lo que buscan y por ello es importante analizar qué está pasando con estos electores que no forman parte del 31% que, de acuerdo con la encuesta, hoy votaría por cualquier candidato que propusiera Morena.