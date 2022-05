Estamos indignados ante la epidemia criminal contra periodistas: ME

Esto es una epidemia, no avanzamos en justicia criminal, así lo afirmó la directora de México Evalúa, Edna Jaime, quien señaló en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la falta de mecanismos de prevención efectivos y la negativa del Fiscal General de la República a colaborar con las fiscalías estatales.

La investigadora afirma que el Fiscal “ha cerrado sus puertas y ventanillas a problemas locales” y renunció a las propuestas de reforma judicial que permitiera la profesionalización de servidores públicos y policía de investigación.

Por ello, dijo no es difícil calificar la ola de homicidios de periodistas como una pandemia, “una dinámica que no podemos parar” y que se alimenta de “la no respuesta del gobierno”.

Recalcó que “los mecanismos de prevención deber ser más efectivos” para periodistas, pues las llamadas alertas tempranas a violaciones graves a derechos humanos podrían haberse establecido desde el caso Iguala.

En los casos de periodistas dijo, “hay señales y podrían tener el acompañamiento”, pero afirma que los criminales se burlan del aparato de persecución criminal y muchas veces el estado es el perpetrador de la violencia.

Por lo que advirtió sobre la Fiscalía que “mientras no sirva no podemos acabar con esto”, y mientras no colabore con las fiscalías estatales, “todo está puesto para que esta epidemia escale”, concluyó la especialista.