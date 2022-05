"Grillas laborales" provocan distracción en controladores: Rogelio Jiménez

Debemos generar buenas condiciones de trabajo y no meter grillas laborales. Hechos podrían afectar la recuperación de la Categoría I en seguridad aérea.

Lo ocurrido en el AICM la madrugada del domingo, “es una nota muy seria y preocupante”, reconoció el subsecretario de la SCT, Rogelio Jiménez, y afirmó “debemos generar buenas condiciones de trabajo y no meter grillas laborales”.

Afortunadamente dijo la situación pudo ser resuelta por los pilotos, pero reconoció que es una “problemática de coordinación”.

"Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Jiménez Pons reconoció que hay situaciones que están afectando al aeropuerto en su conjunto, formalmente no les habían llegado, pero debían ser resueltas, por lo que a través de ASPA y Sindicato de Controladores, Colegio de Pilotos, IATA ya buscan soluciones.

Desde enero dijo, “me enteré que había discusiones, el controlador está sometido a mucho estrés es un trabajador muy especial de él depende la vida de mucha gente”, si lo metemos en problemas locales horas extras, etc., les resta concentración” por ello “debemos generar buenas condiciones de trabajo y no meter grillas laborales” y no solo dar horas de capacitación sino de horas de calidad.

También reconoció que los pilotos son de primer orden y no hay ningún problema en ese sentido, pero dijo “se debe descongestionar el AICM”, pues las filas en llegadas y salidas son reflejo de esta situación.

En relación a la pérdida de Categoría I de seguridad aérea de México, dijo que hoy se reunirá con el director de la Agencia Federal de Aviación Civil, para saber si lo ocurrido no afectará en la apertura de nuevas plazas en Estados Unidos.

Adelantó que después del medio día se tendrá resuelta la situación de quién ocupará el cargo de Víctor Hernández como titular del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.