¿Por qué un perfume cuesta lo que cuesta?

Rodrigo Flores-Roux, Perfumista Senior, Vice Presidente de Creación en Perfumería Fina, Givaudan Nueva York.

Un perfume es una combinación de diferentes ingredientes que lleva un proceso de elaboración de varios días.

Por lo general, los perfumes de lujo son extraordinariamente caros porque sus ingredientes son raros, no solo porque la marca es muy elegante. Muchos de estos aromas se hacen a partir de los exquisitos aceites extraídos de los delicados pétalos de las flores o de las raíces de los árboles.

Los perfumes más baratos, por otro lado, suelen tener ingredientes que son más comunes y fáciles de conseguir, o productos químicos sintéticos creados en un laboratorio.

Ingredientes raros

Algunos contienen pétalos de flores raras o esencias de raíces inusuales. La escasez de un ingrediente, por ejemplo, uno que florece solo un mes al año, puede aumentar su valor.

POR EJEMPLO, la fragancia que se calificó en la década de 1930 como «el perfume más caro del mundo», Jean Patou Joy (190 dólares – lo usaba Jackie Kennedy), era tan elegante porque se necesitan 10,600 flores de jazmín y 28 docenas de rosas de mayo para hacer una sola botella.

Algunos de los ingredientes más preciados en la industria del perfume son los siguientes:

Jazmín: se necesitan alrededor de 240 000 flores de jazmín recogidas a mano para producir una onza de aceite esencial

Rosa búlgara: estas rosas se recogen a mano cada mes de mayo en un valle de Bulgaria donde se han cultivado durante siglos. Se necesitan 50,000 pétalos individuales para hacer un miligramo de aceite esencial. Eso significa que se necesitan alrededor de 1500 rosas.

Ámbar gris: esta es una sustancia cerosa que proviene de los intestinos de los cachalotes. La razón por la que a los perfumistas les gusta usarlo en sus fragancias es porque hace que la fragancia dure más.

Oud: Es uno de los ingredientes más caros que puedes encontrar en un perfume. La razón por la que es tan caro es que solo proviene de un lugar específico, del árbol Agar. Algunos árboles acaban infectados por un moho llamado Phialophora parasítica. Cuando el moho infecta al árbol, termina creando una resina dura. La resina es Oud. Ahora, ya no hay tantos árboles de agar, y por lo tanto hay menos oud.

Oris: Al igual que la rosa búlgara, la flor de iris solo florece en mayo. Esto les da a los perfumistas una ventana más pequeña para encontrar las raíces perfectas para hacer Orris. Tampoco pueden elegir flores de Iris que sean jóvenes. Las flores tienen que crecer durante cuatro años antes de poder cosechar sus raíces. Eso da tiempo para que las raíces crezcan fuertes y gruesas, haciéndolas producir más aceite y aromas más potentes. Una vez que se cosechan, tienen que reposar bajo el sol durante algún tiempo.

OJO: los perfumes más baratos compensan el costo de los ingredientes mediante el uso de líquidos sintéticos fabricados en laboratorio diseñados para parecerse a los aromas originales.

Marketing de un millón de dólares

Algunas empresas gastan millones en comercializar sus perfumes.

Se derrochan en portavoces de celebridades de la lista A y campañas publicitarias extravagantes.

Algunas marcas comercializan perfumes de manera similar al arte o vinos muy finos, llegando incluso a crear solo una cantidad determinada de botellas para vender.

¿De qué sirve diseñar la fragancia más tentadora si no vas a contárselo al mundo? Tal como lo hizo Chanel para Chanel No. 5 en 2004. A pesar de ser un nombre familiar y uno de los favoritos de Marilyn Monroe, invirtieron $ 33 millones de dólares. en un comercial de 3 minutos que presentaba a Nicole Kidman como una estrella de la pantalla grande, con una interpretación sensual de Clair de Lune jugando de fondo contra un telón de fondo de Manhattan.

FACT: Según un informe de 2016 de AT Kearney, se gastan aproximadamente 800 millones de dólares al año en marketing de fragancias

Embalaje de lujo

Rociar perfume es casi un RITUAL para algunos. Los perfumistas saben que un hermoso empaque puede elevar esa experiencia Por ejemplo, algunos de los aromas más costosos del mundo vienen en botellas de cristal de Baccarat

Baccarat, una empresa francesa, crea y vende el cristal más fino del mundo; el precio de la botella en sí lo hace extremadamente valioso.

Otras botellas cuentan con adornos como diamantes y detalles en oro macizo.

El alto costo de una botella de fragancia también se suma al alto precio del perfume.

Los perfumes más caros

Shumukh – $1,295.00 millones de dólares

El indiscutible líder de esta lista es sin duda el Shumukh, un perfume elaborado en Dubai con un valor de $1,295.00 millones de dólares.

La firma creadora de la fragancia es The Spirit of Dubai by Nabeel y según afirman, sus laboratorios habrían tardado más de 3 años y casi 500 pruebas perfumistas para encontrar la mezcla perfecta entre almizcle, rosa turla y sándalo, notas que hacen aún más especial a la exclusiva fragancia.

El envase es un sofisticado frasco de cristal de Murano decorado con 3,571 diamantes, perlas, topacios, más de 2 kilos de oro de 18 quilates y hasta 5 kilos de plata pura.

DKNY Golden Delicious Edición especial – 1 millón de dólares

Su valor asciende al millón de dólares.

Está adornado con 2,909 piedras preciosas procedentes de todo el mundo, incluida una turmalina turquesa Paraiba de Brasil de 1,65 quilates; un zafiro de cabujón ovalado de 7,18 quilates de Sri Lanka, 15 diamantes rosados vivos brillantes redondos de Australia con un peso de 1,28 quilates, 4 diamantes talla rosa redonda de 0,32 quilates, un rubí de talla ovalada de 3,07 quilates y un diamante de talla rosa con forma de pera de 4,03 quilates.

Cada una de las piedras mencionadas se ha colocado a mano para imitar el horizonte de la ciudad de Nueva York.

El proceso tardó casi 1,500 horas en completarse

La botella de fragancia DKNY Golden Delicious Million Dollar está tallada en oro amarillo y blanco pulido de 14 quilates y presenta 2,700 diamantes blancos redondos brillantes que pesan 15.17 quilates, 183 zafiros amarillo dorado que pesan 2.28 quilates en un engaste de micro pavé en 14 quilates. oro blanco que conforma el horizonte de Manhattan que es tan icónico para la marca DKNY.

Dignified Privée de House of Sillage – 500,000 euros

Su precio es de aproximadamente 500,000 euros.

Es un frasco hecho a mano por un taller artesanal parisino.

Tiene un marco de oro blanco adornado con unas 300 piezas de ónix cortado a mano y terminada con un contraste satinado y brillante para conseguir la máxima refinación masculina.

La placa de platino adorna la parte frontal del frasco con perfectos diamantes de más de cinco quilates

Está sellada con cuatro exclusivos diamantes de cabujón negro.

Para abrir el frasco hay que apretar un botón para que el cierre se deslice dejando al descubierto el sistema de vaporización. Cuando el hombre termina de perfumarse lo puede desplazar manualmente ocultando de nuevo el vaporizador.

Se buscaron alrededor del mundo ingredientes naturales de primera calidad (vainilla de Madagascar, canela de Sri Lanka, rosa de Bulgaria, o flor de azahar de Túnez, madera de agar, la más cara del mundo…) y, con la ayuda de reconocidos perfumistas, se creó lo que algunos consideran una obra de arte

Imperial Majesty, Clive Christian – 215,000 dólares

Es uno de los perfumes más lujosos y costosos, el embase fabricado por Baccarat tiene incrustaciones con diamantes blancos y fragmentos de oro de 18 Kilates.

El precio de este perfume es de 215,000 dólares y tiene ingredientes como notas de vainilla fermentadas en Tahití, con mezclas de limón, cardamomo, jazmín, bergamota y laurel.

La botella en sí es de cristal pulido nido y en el collar de oro de 18 quilates, hay un diamante blanco de cinco quilates.

JOY, Jean Patou – 850 dólares la onza

10 mil 600 flores de jazmín se necesitan para su creación.

El precio oscila por los 850 dólares la onza.

La botella es de cristal de Baccarat, tallado y pulido a mano, además de incluir oro fino