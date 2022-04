Desinvitarte un domingo por la tarde “es una grosería”: Arturo Islas

"Quizás el hablar con expertos no le pareció al Presidente, pero utilizar el micrófono desde presidencia para invitarte y luego desinvitarte el domingo por la tarde "es una grosería", señaló el ambientalista y productor, Arturo Islas tras la cancelación de la reunión con el presidente López Obrador, a la que fueron invitados.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el integrante de #SelvameDelTren dijo que a petición de Presidencia les fue solicitada una lista de 10 integrantes del colectivo en la que figuraban Rubén Albarrán, Azela Robinson y Gero Medina e investigadores como Roberto Rojo, Rodrigo Medellín entre otros, de los cuales la mayoría ya estaba el domingo en la Ciudad de México.

Ante la cancelación señaló "como no tienen permisos, no tienen ninguna noción de lo que es respetar la ley, quizás el hablar con expertos no le pareció al Presidente", "Si quería a la familia peluche le hubiéramos llevado a todos para que estuviera contento", señaló.

Ayer al exterior de Palacio Nacional, explicó Arturo informó a los presentes que el colectivo no se opone a la construcción del Tren Maya, pero hay razones para no permitir la devastación en los trazos del mismo, y señaló agresiones de cuatro personas en el lugar.

Finalmente señaló "No sé qué vaya a pasar, he perdido mucho la confianza en él... no tomen el ejemplo del Presidente, porque es violencia" por lo que pidió que la violencia política no nos divida.