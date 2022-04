Las 5 reglas de oro para mantener una relación sana con tu perro

Alejandro Cabrera, médico Veterinario Zootecnista especializado en el área de etología clínica, adiestramiento canino deportivo y familiar con 40 años de experiencia. Fundador de UCAPSA, la universidad para tu perro.

¿Qué hacen en UCAPSA?

En UCAPSA dan adiestramiento de alto nivel con entrenadores certificados y especializados en comportamiento canino, y tienen una gran variedad de soluciones para problemas de comportamiento, obediencia y entrenamiento deportivo.

OJO: Entrenar a tu perro no es una opción, debe ser un compromiso con tu perro y con la sociedad.

LAS 5 REGLAS…

Regla 1: Conocer qué tipo de perro es, si es de raza o es único y en qué etapa se encuentra. cachorro, perro joven o adulto.

Regla 2: Generar una estructura basado en tus necesidades y las de tu perro. Por ejemplo: No brincar, no subirse a sillones etc.

Regla 3: Construir independencia: Enseñarlo a estar solo ya sea en jaula (madriguera), patio etc. Aunque estés en casa no estar con él todo el tiempo.

Regla 4: No despedirse y no saludar al llegar. Despedirse muy amorosamente le puede crear estrés o ansiedad, porque le estás dando mucho énfasis a la salida de casa. Si nos vamos sin despedirnos o mostrarnos triste, como si marcharnos solos fuera la cosa más normal del mundo, el perro no se pondrá ansioso por nuestra ausencia y no sufrirá por la ansiedad por separación.

Regla 5: Enseñarle los comandos básicos de entrenamiento para su mejor convivencia y manejo. Ejemplo: No jalar, sentado, echado y manejar el programa salarial.