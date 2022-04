Evan Marc Katz, Considerado el mejor entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas.

Según un estudio de The Competitive Intelligence Unit:

4 de cada 10 mexicanos ha usado una app de citas.

4 de cada 10 usuarios bajaron la app luego de un rompimiento amoroso.

Esto es lo que buscan en una app.

34% una relación formal.

27% encuentro sexual casual.

20% hacer amigos.

8% compañeros para determinada actividad.

2% Relaciones sexuales no convencionales (tríos, orgías).

9% Conocer la app.

¿Cómo les fue en la app?

Uno de cada tres dice que sus citas no se parecen a sus fotos de perfil.

6 de cada 10 dicen que tuvieron experiencias regulares.

2 de cada 10 aseguran que no les fue nada bien.

¿Qué buscan?

28.7% busca a alguien atractivo.

14.8% se fija en el buen físico.

Sin embargo, 23.8% confesó editar sus fotos para parecer más atractivos.

Un estudio publicado en PLOS One encontró que las personas que se conocen en línea tienen más probabilidades de querer un compromiso serio, como mudarse y tener hijos.

He´s swiping on everybody.

He doesn´t know to focus on.

There´s always someone more attractive to him.

You´re also looking for the next best thing.

You´re both not very good at online conversation.

He´s already booked solid.

He´s not that motivated.

Está deslizando a todo el mundo.

No sabes enfocarte.

Siempre hay alguien más atractivo para ti.

También estás buscando la siguiente mejor opción.

Ambos no son muy buenos en la conversación en línea.

Ya está lleno de citas // Cupo limitado.

No estás tan motivado.