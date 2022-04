De los tacones al ortopedista

Dr. Luis Hermida, Médico Cirujano. Especialista en Cirugía Ortopédica.

De acuerdo al área de Ortopedia y Traumatología del Hospital General, de las personas que hacen home office:

El 95% dejo de usar zapatos por la pandemia.

El 35% empezó a usar tenis.

El 40% usaron huaraches o crocs.

El 25% se quedó descalzo.

Ahora, las mujeres que ya van a trabajar, el 90% usan tacones, casi diario.

El tobillo

El tobillo está formado por muchas articulaciones, tiene una doble función; por un lado, aportar estabilidad y una buena base de apoyo para el cuerpo, y por otro, aportar movilidad para así adaptarse a las irregularidades del terreno.

Es una estructura que tiene muchos ligamentos que son susceptibles de dañarse y de sufrir patologías.

El tobillo, es la articulación donde se conectan el pie con la pierna.

Tiene tres huesos: el peroné y la tibia que corresponden a la pierna, y el astrágalo que es parte del pie.

De su usarlo bien depende nuestro caminar.

¿Es malo usar tacones?

De acuerdo a un estudio de la Universidad Hanseo en Corea del Sur el uso regular de los tacones puede causar un desequilibrio en los pies.

La investigación estudió a 40 mujeres profesionales que usan tacones de 10 cm o más altos por lo menos tres veces a la semana.

Midieron regularmente la fuerza del tobillo, y encontraron que dos de los cuatro músculos principales comenzaron a hacerse dominantes después de entre uno y tres años de uso regular.

O sea, estos resultados sugieren que el uso de tacones altos puede fortalecer los músculos del tobillo al principio, pero el uso prolongado (de más de tres años), provoca un desequilibrio muscular que puede derivar en lesiones graves en el tobillo.

¿Qué pasa con el pie al usar tacones?

Sucede que al momento de la marcha en donde el pie está completamente plano, las cargas en el pie son divididas de la siguiente manera: 57% del peso corporal en la parte trasera y 43% en la parte delantera.

Ahora bien, al momento de usar tacones, esto se ve modificado drásticamente, ya que el peso corporal casi en su totalidad recaerá en la zona anterior del pie (tacones de más de 10 centímetros de alto).

Problemas asociados a los tacones

Juanetes (hállux valgus).

Dedo martillo.

Neuroma de Morton.

Acortamiento del tendón de Aquiles.

Deformidades óseas.

Fascitis plantar.

Metatarsalgia.

Desequilibrios musculares.

Problemas articulares.

Problemas posturales.

ENTONCES, ¿Por qué en la pandemia me empezaron a doler los pies si antes de dejar de usar tacones no me dolían?

La disminución del uso del tacón o incluso dejar de usarlo durante la pandemia provocó cambios en la mecánica del pie y tobillo

La modificación del calzado

La modificación de la actividad física

El aumento de peso corporal

Son los 3 factores más relevantes para desarrollar dolor del pie en la Pandemia

Además, si las personas tenían ya alguna condición previa esto se pudo agravar

Pero no todo fue malo, algunas patologías del pie también se beneficiaron de la Pandemia

Juanetes.

Compresiones de nervios.

Fascitis plantar.

Metatarsalgias (dolor en la planta delantera del pie).

Ahora, ¿Qué altura de tacón es la recomendable?

Lo ideal sería no usar tacones de más de 3 centímetros.

Aunque también tienen algún beneficio. Caminar con un tacón mediano (5 cm) obliga a que los músculos de la pelvis se vean beneficiados y haya un tono muscular del área pélvica que también es positivo para el sostén de la vejiga, el intestino grueso y el útero.

¿Las suelas planas son malas?

Los zapatos planos pueden producir un exceso de tensión en el tendón de Aquiles y en los músculos de la parte posterior de la pantorrilla que puede aparecer en menos de dos semanas.

La falta de absorción de parte del peso y el golpe del pie contra el suelo al andar por un mal apoyo del talón puede producir un problema conocido como “fascitis plantar” que es bastante doloroso.

Por eso, los zapatos “extraplanos” también pueden dar problemas.

Es bueno que tengan algo de tacón, al menos 1 cm.

Las pantuflas, chanclas y demás no son nada buenas

Es fácil pensar que los zapatos holgados son buenos porque son cómodos. Pero, a la larga, son exactamente lo opuesto.

Un calzado que no soporte bien el pie va a aumentar todos los malos hábitos y problemas en los pies.

Y sin de los que se la han pasado descalzos: pongan atención a las plantas de sus pies porque caminar sobre superficies blandas en casa sin duda se sentirá mejor. Pero caminar continuamente descalzo sobre superficies duras puede causar neuroma de Morton, que es el engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies.

¿Qué hacer?

Procurar cambiar de zapatos y altura de tacón todos los días y por supuesto elegir zapatos de tacón con tacón de base ancha, ya que reparte algo mejor el peso.

Evitar los zapatos de tacón excesivamente afilados de punta, porque facilita la aparición de juanetes

Elegir zapatos de buen material, de piel a ser posible, son más suaves

Elegir bien la talla del zapato al comprarlo, considerar que toda la planta del pie debe caber estirada en todas las posiciones, asegurarse de que la planta del pie apoya en una plantilla de zapato suficientemente ancha, los zapatos muy estrechos son muy incómodos y aumentan los perjuicios del tacón muy alto.

Elegir zapatos con algo de plataforma, ya que ésta “neutraliza” una parte de la altura del tacón

Elegir zapatos con plataforma a poder ser elástica, que facilita más el caminar.

Colocar juaneteras, plantillas protectoras para la almohadilla plantar o protectores para rozaduras antes de empezar el día. Es mejor prevenir.