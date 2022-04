Inconstitucionalidad a la Ley de la Industria Eléctrica requiere ocho votos

Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de los antecedentes del proyecto de la ministra Loretta Ortiz, quien piensa que la Ley de la Industria Eléctrica es constitucional y que la reforma del 2013 de Peña Neto no hace la diferencia respecto a lo que puede hacer o no el Presidente; así comenzó su análisis la académica del CIDE (Centro de Investigación y Docencias Económicas, A. C.), Ana Laura Magaloni.

Los antecedentes dijo en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javer Risco, ponen contexto a la disputa detallando las veces que ha sido reformada, los debates que ha tenido; y de acuerdo a la percepción de siete ministros, la ministra Loretta pasa por alto la reforma de 2013, "ni la menciona" lo que hace difícil saber el contexto en el que está inserta la Ley de la Industria Eléctrica y que es en la que se apoya el Presidente; sin embargo, tiene el apoyo de la ministra Yasmín Esquivel.

Señaló que "hay un guiño de ojo entre Zaldívar y Gutiérrez", pues ninguno suscribe los argumentos de los demás sobre la ausencia de la reforma del 2013 y afirman que no van por la línea de que la electricidad es un derecho humano, sino un servicio público.

En el debate de mañana, dijo Magaloni "habrá un bloque de 7 y uno de 4", "tengo la impresión.. que Zaldívar, Gutiérrez, Loretta y Yazmín Esquivel van a formar un bloque".

Será mañana cuando inicie el debate importante que comenzó con la importancia de la CFE, el precio y la competencia, y en el caso del ministro Alcántara, ya votó por la inconstitucionalidad.

Resaltó que nuestro sistema es atípico, pues dio "no conozco ningún tribunal constitucional importante en el mundo que tenga esta cosa de las mayorías calificadas para votar, pero en México para que se declare inconstitucional una norma con efectos generales cuando está a nivel de la Suprema Corte en el Pleno, se necesitan ocho votos de los 11 ministros".

En el caso de la industria eléctrica, dijo hay un proyecto que avala la constitucionalidad si alcanzara los ocho votos se consideraría Ley y el presidente retiraría la reforma. "pero eso no va a pasar... yo auguro que no se va a cumplir lo de los ocho votos", significa que los amparos siguen vivos y las empresas seguirán litigando y llegar hasta la SCJN para que se les aplique el criterio de los siete ministros que están por la inconstitucionalidad.

A consideración de la jurista todos los ministros tienen consciencia de la relevancia de este asunto en términos del debate nacional del que mañana se espera la decisión más importante.