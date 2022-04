Delicada la tergiversación de la revocación de mandato: Sergio López

Es delicada la tergiversación de la revocación de mandato, señala el académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas, A. C. (CIDE), Sergio López Ayllón por lo que asegura "la manera en la que yo en particular quiero protestar contra esa conducta es absteniéndome de ir a las urnas".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el académico del CIDE dijo que hay quienes argumentan que la revocación de mandato es mecanismo de control del poder inédito, que hay que usarlo porque en democracia hay que expresarse, aunque se pierda; "no la comparto, pero es importante tenerla a la vista".

En mi posición dijo López Ayllón, hay varios elementos importantes que considerar:

Primero, la revocación de mandato fue un cambio en las reglas electorales del país, es cierto que fue una promesa de campaña, pero en 2018 no la había y el Presidente tiene legitimidad democrática propia, por eso votamos por una persona por un periodo de tiempo determinado, la revocación cambia esa regla y nos la hicieron a mitad del camino.

En segundo lugar, dijo, la mayoría ha confirmado su visión de que el Presidente debe permanece, no hay cuestionamiento generalizado, a pesar de las críticas, lo que le hace parecer un ejercicio inútil, pues la revocación de mandato dijo, hace sentido cuando la oposición es fuerte y busca quitar al presidente, pero en este caso, es el Presidente quien promueve el ejercicio y Morena convirtiendo éste en un ejercicio de ratificación de mandato que deja de ser jurídico y se convierte en político.

Y tercero, señaló "una violación grosera, cínica de las reglas que establece la Constitución y la Ley de revocación de mandato y que fue votada por los propios miembros de Morena", particularmente en tres dimensiones:

Uso de recursos públicos para promoción de la revocación.

Participación de servidores públicos en las campañas de promoción de la revocación de mandato

Y la veda que constitucionalmente señala la suspensión en medios de comunicación de propaganda gubernamental de cualquier orden público.

La revocación dijo el académico, se ha utilizado como un ariete contra el INE, no importa cuál sea el resultado de la revocación, va a ser quien pague los platos.

Por esas razones en particular dijo, yo no voy a votar como un medio de protestar contra todas estas situaciones, pues dijo es la abstención la que nos da la posibilidad de manifestar nuestra protesta enérgica no contra la revocación de mandato, sino del uso político que se le ha dado y de las múltiples violaciones a la Constitución y a la ley.

Qué bueno que existe la revocación de mandato, pero es delicada la tergiversación que se ha hecho del mecanismo de participación, "la manera en la que yo en particular, y no espero convencer a nadie, quiero protestar contra esa conducta es absteniéndome de ir a las urnas", entiendo las consecuencias de eso, concluyó.