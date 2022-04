Revocación de mandato no tiene que ver con democracia participativa: Chacón

Revocación de mandato no tiene que ver con democracia participativa, advirtió el director de 'Jalisco Cómo Vamos' , quien señaló son tantos los problemas que tenemos que deberían ponerse a trabajar y no a medir el músculo político que tienen.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el director de Jalisco ¿Cómo vamos? Señaló que la revocación de mandato es una convocatoria de un partido político y sus aliados una intención del Presidente por acentuar la polarización en la que esterilmente nos ha metido.

Dijo que sería un ejercicio democrático importantísimo, siempre y cuando nazca por las razones adecuadas y de los ciudadanos, pues aseguró que son tantos los problemas que tenemos como seguridad y economía que deberían ponerse a trabajar y no a medir el músculo que tienen pasados tres años del sexenio.

Revocación de mandato dijo, no tiene que ver con que se le haya perdido o no la confianza al Presidente, ni con la democracia participativa, simplemente un duelo entre quienes buscan ostentar el poder, señaló.

En la reciente consulta sobre el Pacto Fiscal, que buscaba la revisión del acuerdo con la federación, dijo que no hubo gran participación, pues solo 388 mil personas participaron en el proceso que necesitaban cerca de 2 millones de votos para ser vinculante.

La decisión de no participar en un ejercicio de elección, quien no participa también da su elección, señaló y por su parte no participará en la revocación de mandato, pero afirmó tenemos que respetar lo que cada quien decida, concluyó.