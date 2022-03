¿Qué pasará con la imagen pública de Will Smith?

Álvaro Gordoa, Consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública.

Antecedentes de la imagen de Will Smith:

En el año 2012, durante la presentación en Moscú de la película «Men in Black III», Will Smith empujó y bofeteó a un periodista ruso diciendo «¡Vamos, hombre! ¿Cuál es tu maldito problema?». Esto sucedió después de que el periodista lo abrazó y le trató de dar un beso en la mejilla.

Confesó que pensó en matar a su padre: En su libro biográfico «Will», publicado en 2021, relató sus memorias de infancia incluyendo la violencia física de la que fue víctima junto a su madre, por parte de su papá. Una de las páginas relató el momento en el que consideró asesinar a su padre en venganza por los golpes y abusos hacia su mamá cuando él era pequeño.

Habló de la infidelidad de su esposa: En 2020, durante el programa de entrevistas de Jada, «Red table talk», la actriz tuvo como invitado Will, fue entonces que hablaron de la crisis matrimonial que habían enfrentado unos años atrás, en 2016, durante la cual estuvieron a punto de divorciarse. Jada también aceptó que en aquella época le fue infiel a Smith con el amigo de su hijo, el rapero August Alsina. Ante la reacción de Will surgieron muchos memes que se burlaban de la situación y compadecían al actor

Will Smith y Chris Rock: una enemistad que viene de lejos

Detrás de la tensión entre Will Smith y Chris Rock hay un rumor de un posible affaire entre Jada y Chris.

Resultase ser que, los dos trabajaron juntos en las tres películas de Madagascar, donde Pinkett Smith doblaba a Gloria la hipopótama y Rock a la cebra Marty.

No hay ninguna prueba al respecto, pero se dice que pudieron haber tenido una aventura. De hecho, el matrimonio abierto entre Will y Jada y el posterior divorcio de Chris Rock y su mujer en 2014, después de que admitiera que había sido infiel, hicieron correr los rumores.

Fueran o no ciertos, a Will Smith no le hizo gracia escucharlos y no tolera las bromas sobre su relación.

LUEGO, en 2016, Jada Pinkett Smith participó en el boicot a los Oscars por su falta de diversidad racial y de género, Will Smith no había logrado estar en las nominaciones y Chris Rock era el presentador de la ceremonia.

Rock en el discurso de apertura no hizo uno, sino dos chistes de los Smith

A Jada Pinkett Smith le dedicó el comentario: “Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. ¡No fui invitado!”.

El de Will Smith hablaba de su ausencia entre las interpretaciones nominadas a mejor actor, Rock dijo: «no es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!». A Smith nunca le hizo demasiada gracia estar en una película con cinco Razzies (no merecía).

Análisis de Álvaro

Héroe, defiende el honor de su esposa.

Villano, defiende a su esposa con violencia ante el comentario de un comediante que siempre ha sido políticamente incorrecto al burlarse de causas sensibles.

En su discurso comienza hablando del honor de la familia. Sin embargo, se termina perdiendo en la ansiedad, tratando de pedir perdón sin pedirlo.

Se roba el show. Nadie se acordará que ganó una estatuilla, pero todos se acordarán del golpe que le dio a Chris Rock, quedando como una figura infame.

Will Smith se mete a la categoría de los actores de Hollywood que son más reconocidos por sus problemáticas, que por ser admiradas.

Existieron rumores de infidelidad por parte de Jada Pinkett. Sin embargo, Will Smith nunca salió a dar la cara, mientras que por un chiste de una enfermedad que no es tan compleja reacciona con violencia, generando una mala imagen.