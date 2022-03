En México podría haber muchos casos como el de Morán-Cuevas: Ministra Piña

Desgraciadamente en México podrían existir muchos casos como este, así lo advirtió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN), Norma Lucía Piña, luego del fallo a favor de las señoras Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, acusadas por el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero de haber provocado la muerte de su hermano.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco reconoció que la relevancia al caso lo dieron los medios, la actividad de los hijos que pusieron a través de redes el caso bajo la lupa, sin embargo, afirmó que es un sabor agridulce el que le deja el caso al pensar ¿cuántas personas podrían estar en su lugar y no pueden acceder a los medios y las redes para que se logra su libertad?

Estas señoras dijo la ministra, fueron acusadas del homicidio doloso de homicidio por concubinato con omisión en el caso de Laura Moran y Alejandra Cuevas en su calidad de "garante accesoria", una figura que afirmó la ministra "no existe".

Los ministros, detalla Piña, algunos dijeron que dada su situación Laura Morán no podía tener calidad de garante, aunado a ello, se presentaron pruebas no acreditadas del ministerio público sobre las conductas señaladas, es decir, el ministerio público no probó la omisión.

Ante tal situación, la ministra afirmó "no es la primera vez" por lo que agregó "ya se verá con autoridades competentes si existe alguna responsabilidad de la juez".

Tras el fallo por unanimidad de ayer, la ministra dijo que las víctimas y sus hijos podrían solicitar la reparación del daño. Y en su caso se queda "con la tranquilidad de que se siguiera cometiendo una injusticia".

Finalmente reconoció que "cualquier acción en este caso que afecte las garantías y derechos humanos te convierte en víctima del aparato concreto que ocasionó la privación de la libertad de Alejandra y la afectación a hijos, nietos de la señora Laura". concluyó.