Todo lo que pasó en los Óscar 2022

Óscar Uriel, productor, crítico de cine y conductor.

LOS MOMENTOS DE LOS ÓSCAR

¿Qué pasó entre Will Smith y Cris Rock?

Chris Rock bromeó sobre Jada Pinkett, esposa de Will Smith.

Dijo que ella podría haber participado en la secuela de La teniente O’Neil ahora que está rapada.

Una broma de mal gusto teniendo en cuenta que ella anunció el año pasado que se había rapado la cabeza por sus problemas de alopecia.

Will Smith subió al escenario y le dio una cachetada a Rock

Regresó a su asiento y dos veces gritó: “¡mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!”

ESTO DIJO AL RECIBIR SU ÓSCAR – “Quiero pedir una disculpa a la Academia, y a todos los nominados de mi categoría. Es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, no se trata de eso, se trata de darle luz a las personas. El arte imita la vida, me vi como el padre loco, como le decía a Richard, pero el amor te lleva a hacer cosas locas”, y agregó entre risas: “Espero que la Academia me vuelva a invitar”.

CODA: mejor película

CODA”, el drama de Sian Heder sobre una familia sorda que apenas contaba con tres nominaciones, ganó como mejor película y le dio a Apple TV+ el primer Oscar de la historia para un servicio de streaming a menos de tres años después de su lanzamiento.

También se llevó el premio a mejor guion adaptado, y Troy Kotsur se llevó el Óscar como mejor actor de reparto

Con un elenco que incluye a los actores sordos Kotsur, Marlee Matlin y Daniel Durant, “CODA” va de una familia cuya única hija oyente, interpretada por Emilia Jones, se debate entre quedarse ayudándolos o perseguir sus sueños de ir a la universidad a estudiar música impulsada por su profesor interpretado por Eugenio Derbez.

Troy Kotsur, el primer actor sordo con un Oscar

El premio al Mejor Actor de Reparto fue para Troy Kotsur, el primer actor sordo en ganar un Oscar en la historia de esta gala. Kotsur, que estaba nominado junto a otros nombres como Ciara Hinds (por Belfast), Jesse Plemons (por El poder del perro), Kodi Smit-McPhee (por El poder del perro) y J.K. Simmons (por Being the Ricardos), fue aplaudido con los brazos en alto.

Un gesto para Ucrania

Muchos no quisieron dejar de lado la guerra de Ucrania y mostraron su apoyo con un lazo azul.

Desde Jamie Lee Curtis a Yoon Yeo-jeong o, en días previos, Pedro Almodóvar.

Además, durante la ceremonia hubo un minuto de silencio por las víctimas que ha dejado la situación con Rusia – Ucrania

LISTA DE GANADORES PRINCIPALES

Mejor película – CODA: Señales del corazón

Mejor directora – Jane Campion, El poder del perro

Mejor actor – Will Smith, Rey Richard: una familia ganadora

Mejor actriz – Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye

Mejor actor de reparto – Troy Kotsur, CODA: Señales del corazón

Mejor actriz de reparto – Ariana DeBose, Amor sin barreras

Mejor guion original – Belfast

Mejor guion adaptado – CODA: Señales del corazón

Mejor película animada – Encanto

Mejor película internacional – Drive my car, Japón

Mejor canción original – “No time to die” (Billie Ellish y Finneas)

Mejor banda sonora original – Duna

Mejor diseño de vestuario – Cruella