En el caso Cuevas, para nosotros se cumplió con el acuerdo: Ulises Lara

Para nosotros se confirmó lo que fueron las aportaciones y se cumplió con el acuerdo, así se refirió el vocero de la la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ulises Lara sobre el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien afirmó tras llegar a un acuerdo reparatorio con los agraviados "Me disculpo, me disculpo de corazón, pero no reconozco los hechos".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el vocero de la Fiscalía aclaró que el sistema penal acusatorio tiene salidas alternas en procesos de delitos no graves, como en el caso de la alcaldesa por robo, abuso de autoridad y discriminación, que en ese marco se fueron resolviendo.

Refirió que, a solicitud de la demandada, junto con otros tres servidores, se resolvió que no hubiera agravante en robo permitiendo la reparación del daño, mediante el acuerdo reparatorio y repondrá en este caso un radio y un teléfono celular.

En el caso de discriminación dijo se otorga el perdón de parte de los agraviados y para que pierda efecto la suspensión de autoridad, se solicitó la disculpa pública, así como no volver a hacer alusión del caso en medios, no acercarse a las personas agraviadas, no repetir el hecho además de un pago que será sufragado el lunes

Y además, tomar terapia que le será proporcionada por una psicóloga del Poder Judicial, en manejo de las emociones, particularmente de la ira.

Por ello señaló que ante este conjunto de medidas condicionadas "hay una aceptación explícita, en tanto que hay una firma", la juez considerará si se han cubierto todas ellas una vez que pase el periodo que está considerado en seis meses con lo que se cerraría la causa y se daría por extinguido el asunto.

En el caso de la Fiscalía dijo "para nosotros se comprobó, se confirmó lo que fueron las amputaciones y por eso se procedió a l acuerdo reparatorio". "Hay una disculpa pública, y el uso de otros términos tendría que verse en conjunto"

Lara dijo que lo importante es que "no puede haber en estos ni en otros casos ninguna clase de impunidad, debe quedar claro que no es que alguien sea sancionado en su privación de la libertad, sino precisamente en la no repetición de los hechos y evitar al máximo que situaciones como esta agravien tanto la convivencia entre autoridades como de la razón gobernante-ciudadano".

Sin embargo, en caso de que la funcionaria no cumpliera con alguna de las condiciones acordadas, el caso se estaría llevando a juicio y sentencia; sin embargo, recalcó que "no había ninguna motivación política" y que se ha cumplido una buena tarea, concluyó.