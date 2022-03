Evaluación de impacto ambiental no es opcional ni en tramos: Gustavo Alanís

En el caso del Tramo 5 no existe autorización en materia de impacto ambiental, no tienen un resolutivo favorable en materia de impacto ambiental y tampoco tienen un cambio de uso de suelo en terrenos forestales que también lo mandata la ley en México, por ello no pueden ir adelante con un proyecto de la naturaleza de Tren Maya, así lo advirtió el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el titular del CEMDA hizo un reconocimiento a la campaña #SélvameDelTre de la que dijo trata de velar por el capital natural de Quintana Roo y no es pagada ni financiada por nadie, es netamente ciudadana y tiene la razón.

Alanís, detalló que desde el punto de vista jurídico la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en sus artículos 28 al 35 establece que la evaluación del impacto ambiental en proyectos como el Tren Maya no es opcional, por lo que se tiene que someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en su conjunto, no en tramos.

Por ello señala que en el caso del Tren Maya “segmentaron el proyecto para efectos de impacto ambiental, para poder evitar dar a conocer los impactos sinérgicos y acumulativos, y entonces sometieron a evaluación de impacto ambiental por tramos”.

Y aunque aseguró que se han presentado diversas denuncias ante la Profepa, “el problema es que esta depende del Ejecutivo Federal”, lo que dijo pone en conflicto a la procuradora Blanca Lilia Mendoza “no la ubico diciéndole a su jefe que no puede llevar a cabo el proyecto porque no tiene la autorización en materia de impacto ambiental”, “hay un conflicto de interés porque la Profepa está maniatada”.

Así también, dijo las fiscalías “se han lanzado la bolita” de Campeche a Yucatán y “no han querido resolver”, sin embargo, los casos ya están concentrados en Yucatán junto con otros amparos de impacto ambiental y de patrimonio arqueológico.

Asimismo, advirtió que el suelo es muy poroso, reblandece la tierra y una infraestructura de peso como la del Tren Maya podría colapsar, por lo que este es también un tema de protección civil.

Finalmente, aunque se dijo respetuoso de la instrucción presidencial, señaló que lo dicho por el Presidente no corresponde a la realidad, pues “una cosa es abrir una brecha y otra kilómetros desmontados de vegetación, que va más allá de los acahuales, y los videos hablan por sí solos”, concluyó.