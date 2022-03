¿Participar o no en la revocación de mandato?

Los mexicanos tenemos pocas herramientas para demostrar nuestro descontento ante sexenios que terminan siendo una mala broma, como los dos últimos años de Peña Nieto, en los que se malversaron 61 mil millones de pesos; la revocación de mandato nos da una herramienta poderosa para resolver esto, así inició su intervención en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la analista política y columnista Viri Ríos, quien afirmó que si la revocación de mandato hubiera existido Peña Nieto habría perdido el sexenio.

Viri aseguró que es falso que la revocación de mandato solo exista en Venezuela, y ante señalamientos como "no debemos votar, porque nadie quiere la revocación, que solo la quiere AMLO, que AMLO va a ganar que para qué vamos, que las firmas de la consulta las sacó él y sus simpatizantes", afirmó "a mi ninguno de estos argumentos me parecen válidos".

Por su parte, Carlos Bravo Regidor, profesor e investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.) reconoció que "no entendía la naturaleza de este ejercicio" al que llama un mecanismo de control democrático del poder, que, por su propia, naturaleza "uno supone que será la oposición o la ciudadanía los que las activan para para tratar de revocarle el mandato a un presidente impopular o que está haciendo cosas como Peña Nieto".

Refiere que la lógica es que la ciudadanía o la oposición active la revocación, pero en este caso "el mundo al revés", son los propios simpatizantes los que llaman a revocar al presidente llamándolo en su publicidad "ratificación".

Por afirma "me da mala espina" que por una parte sean sus adeptos los que llaman a la revocación y por otro que buena parte de la oposición llame a abstenerse para no inflarle los números de la participación. señala Carlos.

"Entiendo el argumento que dice que aproveche la oposición, que quede registro de cuánta gente quiere que se vaya, en una de esas ganan, lo que veo poco probable", pues quienes están con él van a ir a ratificarlo, y quienes no están con él no van a ir o van a ir en números muy menores al ejercicio y va a terminar en una especie de artefacto político distractor de asuntos mucho más importante.

Señala que en el ejercicio exhibiría a la oposición y sería oportunidad de que el presidente muestre músculo ante las elecciones del 2024, por lo que asegura "no pienso participar".

Viri afirma con datos de Parametría, que el 77% de ciudadanos quiere que exista la revocación de mandato, es algo que se había pedido en la reforma política de 2008 y 2012, pero ahora, bajo el hechizo de López Obrador señala que "cualquier política se evalúa dependiendo de si fueron sus simpatizantes los que pidieron las firmas o si está sucediendo en su sexenio", por lo que afirma "no me parece valido el argumento de que la consulta es "chafa" porque sus simpatizantes la pidieron, cualquier ciudadano pudo haberlo hecho".

Y aseveró que el propio presidente consejero del INE ha dicho que la revocación va y estará en manos de los ciudadanos, por lo que asegura "ante lo que sucede en el país quedarse callado no es opción, los calladitos no se ven más bonitos, la democracia no es de quien se acobarda".

Para Carlos hablar de acobardarse es rudeza, pues afirma cada quien decide si participa o no, dependiendo de su contexto, pues "hay mucha gente que no tiene interés en participar y es un interés legítimo", pues reitera, la forma en que el lopezobradorismo terminó apropiándose del ejercicio creó una suspicacia.

Y señaló que "nadie se está quedando callado, hay un litigio permanente del Presidente respecto a todos los temas y aunque a veces no sea muy productivo nadie se está quedando callado" y afirmó que "si hay alguien que quiera ir adelante, pero la condición de democracia, me suena a chantaje".

Y aunque sus posturas son distintas, los analistas coincidieron en que con o sin revocación, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en peligro, pues no es un órgano con el que López Obrador se sienta a gusto, y la consulta de revocación abona al pleito, como en el caso de los recursos, por lo que pase lo que pase el pelito seguirá afirman y la prueba de fuego será cuando Ciro Murayama y Lorenzo Córdova dejen sus espacios y se nombre a sus reemplazos.