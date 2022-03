Parece que estamos viendo la salida de la pandemia: Dr. Alejandro Macías

Parece que estamos viendo la salida de la pandemia, pero esto no quiere decir que se ha acabado, así lo afirmó el doctor Alejandro Macías, aunque todavía no sabemos si vamos a tener un repunte por las sub variantes de Ómicron, advierte que estamos en una condición más manejable, así lo compartió el doctor Alejandro Macías.

El inmunólogo advirtió en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que de cada 100 personas que se ha practicado una prueba aun 20 salen positivas, no podemos decir que estamos libres hasta que no se llegue a cinco de cada cien.

Y aunque afirmó que podemos ir reduciendo precauciones no hay que perder consciencia, pues usar el cubrebocas e interiores es lo mejor.

En exteriores el riesgo es sutancialmente menor, se puede reducir su uso evitando los tumultos de personas, pero no todo el territorio nacional.

Autoridades locales más que federales serán las que determinen el uso o eliminación de medida, señaló pues son los que conocen mejor sus circunstancias.

Respecto a la vacunación contra COVID-19 dijo que no podemos hablar de una cuarta dosis, cuando aún hay jóvenes que no tienen la tercera aplicación.

Finalmente dijo que la sub variante BA2 que se ha visto en China, Eupora y El Salvador sí es de preocuparse porque es como la BA1 con esteroides y se transmite con más facilidad aunque no se espera un pico catastrófico.