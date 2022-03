Que el gobierno federal volteé a ver a los transportistas: Miguel Santiago

Como transportistas somos objeto de homicidios, robos, abuso en traslados de emergencia, retenes anticonstitucionales en los que pasamos hasta más de 15 horas, así detalló sus demandas el coordinador de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Riesco.

El líder transportista demandó "atención detallada" del gobierno, afirmando "no somos enemigos de la 4T", somos víctimas de "extorsiones de autoridades municipales, estatales y locales, no aguantamos más" por ello pidió "que nuestro gobierno federal volteé a vernos".

Con el paro nacional dijo buscamos que no afecte circulación ni reparto, y aclaró "no estamos haciendo bloqueos, es un paro a nivel nacional, para no afectar el reparto de mercancías salió solo una parte a trabajar, más de 700 mil unidades son las que están en paro nacional".

El coordinador de la AMOTAC dijo han sido atendidos por el subsecretario de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, y personal de la extinta policía federal de la dirección de carreteras quienes se comprometieron a brindad seguridad y eliminar el doble remolque que representa una competencia desleal además de la destrucción y accidentes que provocan, lo que hasta la fecha no se ha logrado.

La Secretaria de Transportes dijo, pretende regular algo irregular y esa competencia desleal afecta las condiciones de los transportistas que indica "no tenemos condiciones para la renovación del parque vehicular".

Ante el paro de este día, dijo "no pudo asegurar si habrá o no bloqueos carreteros", y afirmó que conforme pasen las horas será el Comité Ejecutivo Nacional de AMOTAC el que defina si se procede a realizar o no bloqueos, de momento es solo el paro de vehículos transportistas.