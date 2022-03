Texcoco era el peor lugar de la República para construir un aeropuerto, así lo sostuvo el ex secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de López Obrador, Javier Jiménez Espriú quien en su libro "La cancelación. El pecado original de AMLO", da cuenta del porqué se canceló el NAICM.

De acuerdo con el ex secretario, el proyecto más polémico del gobierno que se ha tenido y se tendrá y el más discutido de la historia de México, fue analizado de forma epidérmica y parcial, pues financieros, ingenieros y ecologistas cada quien lo analizó desde su punto de vista, señaló en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Jiménez Espriú consideró conveniente dejar testimonio de todo lo analizado para llegar a la decisión fundamental de cancelar el llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afirma que no es un libro técnico, se plantea de forma sencilla, mostrando la forma de hacer política pública en el gobierno de López Obrador.

El texto dijo el ingeniero, contiene datos claros y duros que pretenden ser objetivos en este libro para que cada quién tenga su propia opinión.

El ex secretario de Comunicaciones y Transportes señaló al problema hídrico de la CDMX como un problema crítico, y aunque el hecho de cancelar el aeropuerto no lo resuelve, detalló que el lago de Texcoco es un sitio regulador del agua en donde estaba la casa colorada que enviaba el agua en condiciones necesarias y se iba a convertir en un aeropuerto que iba a tener muchos problemas.

"Era el peor sitio de la República mexicana para hacer un aeropuerto" y detalló que las arenas vírgenes del lugar producen un suelo movedizo que no se hunde parejo, si no en forma aleatoria, por lo que construir ahí era de una enorme complejidad.

A diferencia de lo que se hizo en Santa Lucía, dijo en Texcoco era de 10 a 15 veces superior porque había que cimentar con cimientos complicadísimos y complejísimos y con un mantenimiento muy caro.

Señaló que la ubicación de las pistas en Texcoco llevaba disecar el lago Nabor Carrillo, un regulador que mejoró las condiciones ambientales, la contención de viento y polvo y que su extinción iba a provocar conflictos ecológicos severos para la Ciudad y sus alrededores.

Asimismo, dijo, Iba a producir necesidades de agua enormes, además de la grave escasez, y en el libro añade, hay anexos del tema referentes al agua, estudios hechos por especialistas que estaban definidos desde el sexenio de Felipe Calderón.

Señala que la intervención de técnicos e ingenieros propusieron alternativas para las pistas en el NAICM y esas resolvía, pero a un costo inabordable.

El espacio aéreo el proyecto arquitectónico era espectacular, pero con un costo injustificable para un país como el nuestro, dijo, por lo que señala que "las soluciones fueron parciales no se consideraron los efectos colaterales como los ecológicos, y de costos pues se requería de cantidades impresionantes de tezontle para las pistas".

No obstante, Jiménez Espriú firma que su libro no es la verdad absoluta, son las consideraciones y análisis que se hicieron para llegar a la cancelación del aeropuerto.

A diferencia de lo que se creía, dijo que la corrupción es inaceptable particularmente en el sector público, pero la decisión no se tomó solo por las auditorías técnicas señaladas en el libro y encausadas a las autoridades correspondiente, pues señaló "nosotros no calificamos la corrupción".

Aseguró que este libro "no es para justificarme, es un acto del que estoy seguro y orgulloso" señaló los préstamos solicitados para la construcción cuando las arcas estaban llenas y afirmó "Yo no me justifico, en lo personal me siento seguro y satisfecho de haber participado en una decisión absolutamente benéfica para la nación".

Finalmente, recordó que, ante la propuesta de la IP para aportar mayores recursos, en particular del ingeniero Carlos Slim, quien le dijo "véndenos el proyecto, nosotros lo terminamos", la respuesta fue "no es el caso, el aeropuerto no puede estar listo en un sexenio" y asegura que, con los problemas no resueltos del mismo, era imposible saber cuánto iba a costar y cuánto se iba a tardar en estar listo el NAICM.