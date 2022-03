Alejandra Cuevas, con grandes posibilidades de libertad: Leticia Bonifaz

Ayer se esperaba una resolución con el proyecto del ministro Pérez Dayán que terminó votándose él solo, con 10 en contra, éste hubiera implicado regresar con un amparo para efectos y que la juez de primera instancia volviera a dictar una resolución que volviera a ser impugnada, una camino largo y tortuoso, por lo que se dijo, no va por ahí, así comenzó la abogada Leticia Bonifaz sobre el caso de Alejandra Cuevas, hija de la señora Morán ex cuñada del Fiscal Alejandro Gertz Manero.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la jurista detalló que la explicación de ayer de los ministros Piña y Aguilar clarificó por qué se requiere un amparo liso y llano y es injusto que esta persona esté privada de la libertad, porque incuso se inventó esta figura para decir que tenía la obligación de cuidar cando no la tenía,

Tras escuchar a los 11 ministros, es evidente que tenga un nuevo proyecto con la alta probabilidad de un amparo liso y llano. El suspenso es lo que no corresponde, seis pidieron un nuevo proyecto, pero "para mí que estaba en las manos del presidente buscar que fuera liso y llano y está rarísimo por qué no se hizo".

Cada día que pasa esta señora injustamente en la cárcel es muy delicado, se sabe que alguien podría pedir la prisión domiciliaria, sin embargo, dijo, "ya sabemos que se está perfilado por su inocencia y que va hacia allá la resolución y esperemos que muy pronto se dé".

Con el avance del expediente y si hay voluntad se puede hacer el proyecto rápido, señaló la especialista.

La intención de llevar a la cárcel con argumentos fuera de lugar queda mal el fiscal y la juez de primera instancia, "si el fiscal fue capaz de presionar ministros, pues no sabemos qué pasó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México... la primera instancia hizo cosas que realmente los ministros dijeron por qué estaba mal incluso inventando figuras jurídicas que no existen y eso también es muy delicado, yo no solo pondría los ojos en el fiscal, sino también en la justicia local".

Finalmente, dijo que al será otro ministro el encargado de hacer el proyecto, uno de los ministros que votaron por la atracción del caso y éste podría estar listo en un mes, concluye la abogada.