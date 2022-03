Reforma eléctrica, riesgo de afectación a consumidores y empresas: Cofece

Por el riesgo de afectación a consumidores y empresas no debe aprobarse el proyecto de reforma eléctrica, así lo manifestó la comisionada presidenta en suplencia por vacancia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Brenda Hernández en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La comisionada del organismo autónomo afirmó que desde la Cofece se analizó el proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 27 y 28 en materia eléctrica, encontrando que conllevaría afectaciones a particulares y empresas, por lo que se debe mantener el modelo de generación y suministro, pues el que se busca ha mostrado ineficiencias en otros países. Y recalcó que se busca tener las tarifas más bajas posibles que solo se pueden conseguir con el modelo de competencia.

Recordó que aunque la Cofece tuvo representación en los foros sobre el particular, consistente con la postura actual, dijo "no defendemos a privados ni empresas del estado lo que nos corresponde es buscar la mayor eficiencia y beneficios al consumidor en el modelo que queremos a largo plazo"; sin embargo la opinión de la Cofece dijo, no es vinculante.

Aportamos dijo, "un análisis técnico de competencia a nivel concurrencia, pero la reforma puede traer otro tipo de análisis como las energías limpias que no nos corresponden", por lo que solo resta a los legisladores tomar en cuenta la opinión del organismo autónomo que debería ser valorada, afirmó.