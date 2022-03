Hay un incremento brutal de violencia contra las mujeres en redes: Reguillo

En términos generales hay un incremento brutal de la violencia contra las mujeres en general y contra algunas en particular en redes, así lo señaló la coordinadora de Signalab, Rossana Reguillo

Bases de datos históricas se analizan con rigor para producir los informes de Signalab, en los que se han detectado las formas de agresión que tiene que ver con: La humillación de la voz y la persona por su condición femenina, desacreditación de quienes tienen una voz pública y el acoso sexual a mujeres en general y a mujeres jóvenes en particular.

Actualmente comparte la especialista se trabaja con árboles de palabras, un análisis semántico para trabajar con miles de tuits, pues afirma que las mujeres que llamaron a la marcha a través de sus redes tienen respuesta inmediata de expresiones humillantes, al grado de orillan a dejar estos espacios públicos que aunque son territorio hostil, aumenta para ellas por ser mujeres.

No todo viene de grupos organizados, para las mujeres públicas, la hordas o granjas no se reducen a los bots. Lo más lamentable es que viene de gente real hombres reales que se engrandecen en el insulto a la mujer, lo que habla no de una estrategia política de descalificación, sino del clima atmósfera física y digital de una lectura de las mujeres que no logra cambiar.

En redes te dicen de todo, afirma la investigadora, desde el "ya siéntese señora", hasta tuits que pueden llegar de 40 por minuto, eso se puede desmontar, los primeros se pueden desmontar, pero los otros "nos hablan del machismo brutal que va de arriba hacia abajo, los discursos lamentablemente del Presidente contribuyen todavía más a esta misoginia digital muy fuerte".

Añadió que se ha avanzado mucho en el análisis de Instagram y YouTube, a diferencia de Tik Tok. En Instagram dijo, el espacio es mucho más amable, mayor exposición de un mensaje pero menos interacción, en el caso YouTube se puede ver cómo se va incrementando la violencia hasta ser impresentable.

Con Facebook se está buscando el acceso a bases pública desde su plataforma "datos para el bien"; y aunque es un "territorio comanche" pues te tiran de todo si tu perfil es público.

En Twitter afirma que si la plataforma se esfuerza por construir un diccionario para identificar los términos y palabras será mucho más práctico hallar las "cosas feas" que no detecta.

Este 8M signalab.mx compartirá en tiempo real lo que vaya ocurriendo al calor de la marcha y en la noche tendrá un análisis de cómo se comportó la comunicación en redes de este Día Internacional de la Mujer con la esperanza de #NiUnaMenos..