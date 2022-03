No hubo muertos en el Corregidora, redes confunden: Guadalupe Murguía

No se previó el grado de riesgo del partido con porras que a lo largo de muchos años han estado en confrontación, 350 elementos de seguridad privada y 100 de seguridad pública no fueron suficientes para contener la gresca, así lo reconoció la secretaria de gobierno del estado de Querétaro, Guadalupe Murguía quien afirma "no hay personas que hubieran perdido la vida" en el estadio Corregidora.

Con el parte médico, la secretaria de gobierno estatal inició la conversación en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco y confirmó que fueron 26 los lesionados en el partido Querétaro-Altas, de los cuales 19 fueron dados de alta por mejoría, la mayoría de ellos de Jalisco; no obstante, dijo, hay un paciente muy grave traumatismo craneoencefálico y 4 delicados policontundidos.

Puntualizó que de las 26 personas lesionadas 15 son originarias de Jalisco, 5 de Querétaro, 1 de Estado de México y de 4 no se ha podido definir su origen.

Reconoció que "las imágenes y son sobrecogedoras nosotros también creíamos que pudiera haber personas muertas, pero lo que ha habido son lesionados graves... pero no hay personas que hayan perdió la vida. Afortunadamente" y afirmó que "en redes hay información que puede confundir, hablan de una persona que está muerta pero no es así, Esteban Hernández Martínez, está muy grave pero vivo"; Arturo Buenrostro, se ha difundido que está muerto o no aparece estamos buscando alguna información que nos dé con su paradero, es una persona que al parecer no existe, la información de redes no nos da una ruta clara de esta persona, dijo.

"No hay reporte de personas desaparecidas que hubieran fallecido que pudiéramos identificar si estuvieron o no estuvieron en el estadio, es información que se maneja en redes, pero hemos podido comprobar que no hay personas que hubieran fallecido".

Ante la falta de detenidos por la gresca, la secretaria afirmó además de verse rebasados los elementos de seguridad se concentraron en evacuar a las personas, no en detener a los agresores, de lo contrario y de acuerdo al reporte de seguridad dijo s ehubiera puesto en riesgo a la población.

No obstante, aseguró que desde el sábado la Fiscalía revisa la información y videos a fin de poder identificar a los agresores y ejecutar la detención, pues se han abierto carpetas de investigación, aunque no hay personas señaladas en concreto.

Reconoció que fue un elemento de seguridad fue quien abrió una puerta y otra fue rota por un miembro de la barra, lo que generó el encontronazo, y señaló "fue un error grave del elemento de seguridad abrir la reja".

En tanto, confirmó que Milkel Arriola, se reunió ayer con Gabriel Solares, presidente deportivo de Gallos y se anunciaron sanciones como la prohibición de ingreso a las barras a los estadios y la suspensión de actividades en el Corregidora, sanciones que podrían escalar, pues dijo "se habla del retiro del equipo de primera división".

Asimismo, confirmó que la empresa de seguridad K9 que prestaba el servicio al estadio ha sido suspendida y su registro para operar ha sido cancelado.