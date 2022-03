"Ignorancia, soberbia e incapacidad dan fin a Escuelas de Tiempo Completo"

La decisión de terminar con el programa de “Escuelas de Tiempo Completo”, tiene que ver con una visión chata, de ignorancia, soberbia e incapacidad conjugadas, así lo declaró el presidente de Mexicanos Primero David Calderón, luego de que ayer entraran en vigor las reglas de operación del programa gubernamental “La Escuela es Nuestra”, del que señala, “ni siquiera tiene un padrón”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Calderón detalló el origen de ETC, en 2007 y al que cada año se destinaban recursos que llegaron a alcanzar los 10 mil millones de pesos; si embargo señala que con la pandemia y el cierre de escuelas, estas dejaron de funcionar.

Las escuelas atendían a 3.6 millones de niños en 27 mil escuelas de todos los estados del país, ubicándose en zonas de alta marginación, brindando 1.6 millones de comidas diarias a los menores al medio día, para continuar con una segunda fase de presencia en la escuela alcanzando en algunas hasta 8 horas de permanencia, en preescolar, secundaria y principalmente de nivel primaria.

Muchas de estas escuelas eran multigrado, señala David; el 55% de estas eran de modalidad indígena o de zonas rurales y el programa fue bien evaluado por Coneval alcanzando entre 2017 y 2018 una de las mejores prácticas de inclusión del gobierno, en su objetivo de evitar el rezago educativo y cerrarla brecha de escuelas que no estaba en la mejores zonas, además de incentivar el arraigo de los maestros.

Por ello el presidente de Mexicanos Primero, lamentó que el programa termine por otro que afirma está solo pensado en infraestructura, misma que ha sido cuestionada, pues asegura que “de bolsa de 14 mil millones de pesos, con 4 mil arreglas las escuelas a las que les falta agua y no le pegas al desarrollo, seguridad y protección que significa ofrecer escuela a los más vulnerables”.

“Vamos a echar a niñas de 12 años a la calle al medio día, cuando podrían estar hasta las 6 de la tarde en la escuela; si bien les va llegaran a casa a preparar los alimentos” señaló ante lo que dijo “es una violación a los derechos humanos que la SEP debe corregir”.

Asimismo, David afirmó que los propios beneficiarlos se enteraron por la prensa, pues las autoridades no informaron ni se convocó a las autoridades locales sobre el término del programa ETC, pese a haber demostrado el efecto positivo de éste a través de diversos estudios. Y en Centros de Atención Múltiple, “la tragedia será triple”.

En “La Escuela es Nuestra dijo, ni siquiera tienen un padrón, hicieron canchas, techumbres y muros que se cayeron” por lo que afirmó “no me parece que tenga fundamento lo que dice la secretaria de Educación, no se resolvió infraestructura y no se puede poner como prioridad en la continuidad de programas”, pues dijo se han detectado problemas en su primer año por 597 millones de pesos.

Por ello señaló que esta decisión tiene que ver con una visión chata, de ignorancia soberbia e incapacidad conjugada, pues los propios secretarios de educación locales se vieron sorprendidos ante una decisión que desde afuera mata la vida de una comunidad.