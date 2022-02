Zelenski con relativa fuerza en la negociación con Rusia: Meschoulam

La ofensiva rusa ha encontrado más resistencia no convencional, de tipo urbana, gente que defiende sus calles, sus casas,; ante estas acciones, Rusia no ha logrado penetrar más en territorio ucraniano, y no significa que no tenga la capacidad de hacerlo, por lo que ha comenzado a mandar misiles en zonas más pobladas, así lo comentó el internacionalista Mauricio Mescholulam en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El analista señala que aunque "aún no se ve hasta donde es capaz de actuar Rusia", desafortunadamente sería una escalada en pérdidas civiles.

Y aunque afirma que la posición del presidente Zelenski es de mayor fuerza, en la negociación que recién inicia, ésta no necesariamente progresaría, Rusia, dijo, no está dispuesto a conceder la soberanía completa de su territorio, ni de las repúblicas y el alto al fuego o retiro de tropas, que es lo que buscaría Ucrania.

En tanto señala hay un convoy de más de cinco kilómetros de militares rusos que estarían por entrar en Kiev en caso de que las negociaciones fracasen.

La tragedia lamenta el analista, se calcula entre 500 personas refugiadas y podría alcanzar hasta siete millones, los cual depende de lo que ocurra en los siguientes días.

Mientras tanto, la fuerza por vía diplomática y financiera contra Rusa de parte de distintos agentes está teniendo impacto, pese a las reservas suficientes de Rusia para resistir sanciones como congelamiento de bienes del banco central ruso, uno de los costos esperados en esta primera fase.

El papel de China será de apoyo a Rusia para que salga adelante, sin embargo, las sanciones tienen un efecto político como las prohibiciones de actuar en eventos deportivos, artísticos, y el uso del espacio aéreo de otras naciones lo que continúa aislando al país y a Putin quien reaccionó de forma violenta poniendo en estado de alerta a las fuerzas nucleares.

Los misiles están listos para ser lanzados en todo momento, y el mensaje de Putin de mantener esa alerta va contra cualquier país que forme parte de la OTAN quienes responderían de igual manera.

El conflicto afirma Meschoulam, genera una guerra sicológica, de nervios y pánico en redes sociales no solo en Rusia sino en todo el mundo, un efecto de terror y efectos varios y desafortunadamente vienen momentos de mayor tensión que habrá que asumir.