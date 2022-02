No se están bombardeando instalaciones civiles en Ucrania: Meshoulam

Estamos viviendo posiblemente la mayor invasión de un país desde tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ha habido otras, pero no de esta dimensión, ni con esta velocidad en una era informativa, que alimenta la guerra de información en la que es muy fácil que fluya información falsa, así consideró el internacionalista Mauricio Meshoulam la intervención de Rusia a Ucrania en donde aclaró "no están bombardeando instalaciones civiles".

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el internacionalista afirmó que esta intervención era esperada por el Este con tropas a las dos repúblicas independientes y avanzar a Ucrania, pero no fue así.

Los mercados se anticipan, señala, pero en esta intervención desde la noche de ayer fue a gran escala.

Putin, señala Mauricio ha puntualizado que Rusita tiene como objetivo desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, hacerse de su infraestructura y lo que le quede no represente una amenaza.

Desnazificar Ucrania, en términos del Kremlin, señala Meshoulam, es un control político de quien gobierna Ucrania y llamar a cuentas a todos los que han cometido agresiones contra rusos, lo que significa una invasión de las dimensiones que estamos viendo.

Ucrania señala Mauricio, hizo el llamado de atención a través de diversas publicaciones desde noviembre ante esta invasión.

Resaltó que pese a la preocupación, no se puede hablar por ahora de una guerra mundial, pues Estados Unidos y la OTAN han sido claros no van a defender a Ucrania, el propio Biden ha dicho que no quiere que soldados estadounidenses enfrenten a soldados rusos.

Desplegar tropas a zonas cercanas a Rusia, sí implica un crecimiento de la fuerza disuasiva de Estados Unidos, pero no en Ucrania, pues esta nación no pertenece a la OTAN.

Por su parte China, señala el internacionalista, se abstuvo ayer de criticar la intervención rusa y las tensiones actuales, cuya responsabilidad está en la OTAN. El ministro del exterior hizo un llamado al respeto de las naciones, es decir China no favorece una intervención militar, respalda a Rusia, no la critica, ni la condena, pero tampoco interviene. No obstante, afirma, sí va a cooperar con Rusia en el momento que ésta lo requiera son aliados en la parte económica.