Confío en una buena defensa y no descarto volver a Catar: Paola Schietekat

Confío en una buena defensa y no descarto volver a Catar, así lo afirma la economista conductual Paola Schietekat quien fuera víctima de violencia física en Catar el 6 de junio de 2021 por un hispano.

La joven de 27 años compartió que buena parte de su vida adulta ha permanecido en Medio Oriente, pero fue hasta el 2020 cuando ingresó a laborar en la Unidad de Ciencias Conductuales del Comité Organizador del Mundial de Catar, que busca dejar un legado en cuestión de política pública, inclusión y sustentabilidad.

Schietekat narra que el 6 de junio de 2021 sufre una agresión físcia y al momento de denunciar notó la poca preparación de la policía que no hablan inglés en un lugar en donde el 90 por ciento de la población es extranjera, además de cuestionamientos con juicios morales, siendo que la policía no puede interrogar, con el reporte forense que ella consigue, la embajada de México en Catar se involucra, sin embargo el apoyo consular no fue bueno.

Añade que el agresor declaró que eran pareja, y las leyes en el mundo árabe no conocen el concepto de amistad entre hombre mujer, por lo que convivir con un hombre implica cierta relación más allá de lo laboral que es donde se acepta la convivencia.

Su caso se encuentra en la Corte de Primera instancia y será el 6 de marzo cuando tenga la primera audiencia, sin embargo, la embajada se negó a asumir la representación, por lo que afirma tuvo que hacerse escuchar para que le atiendan pues hay detalles de su caso que aún no le han sido explicados y su condena podría ser de 100 latigazos y siete años de prisión.

No obstante, el caso llegó a cancillería, lo que dijo no debió suceder, pero gracias a ello se ha puesto atención en el asunto “me siento más protegida” dijo y confía en que se lleve bien su caso y ella pueda volver a Catar, pues afirma “no descarto regresas a catar y hacer de este un lugar seguro para mí y mis connacionales”, pues afirma le preocupa la atención de la embajada a los miles de turistas y aficionados que lleguen al Mundial.