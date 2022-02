Hay 350 mil repartidores por app, sin seguridad social en México: Oxfam

Existen 350 mil personas repartidores por aplicación que dan a tención a 2 millones de personas que hacen pedidos de comida, sin embargo, no cuentan con seguridad social, ni prestaciones de ley; afirma la directora de Oxfam México, Alexandra Haas, quien comparte la situación en la que laboran estas personas en el país.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la directora de Oxfam México detalla que luego de encuestas a mil repartidoras repartidores, así como algunas entrevistas a profundidad, pudieron constatar que ganan dos pesos semanales que no son suficientes para subsanar sus gastos, ya que a 2500 restan los gastos asociados a su labor que son alrededor de 500 pesos.

De acuerdo con Coneval, afirma Haas, es un recuero insuficiente para cubrir las necesidades básicas de ellas y sus dependientes.

Pese a que las empresa afirma que se puede ganar mucho en poco tiempo, los repartidores trabajan 40 horas 6 días a la semanas , pues sino están conectadas por 6 u 8 horas no tienen los suficientes pedidos.

La directora de Oxfam afirma que "no tienen afiliación a la seguridad, pagan su propio seguro de gastos médicos, y pagan impuestos que en su caso el ISR es mayor a lo que pagan los propios dueños de las empresas de este tipo de negocios.

Señala que no se les proporciona mochila, bicicleta, moto o coche, herramientas indispensables para su trabajo. Por lo que afirma, "hay tarea para las autoridades a nivel federal, pero corresponde a todos dialogar sobre el tema de protección social, primordialmente.

La formalidad laboral implica esta seguridad, necesaria ante la violencia y la exposición en la que se encuentran cada día en las calles y de las que nadie les protege.

También advierte que esa informalidad se refleja en la atención que tienen en plazas y restaurantes a quienes han apoyado a salir a delante en la pandemia y quienes les bloquean el paso y hasta les prohíben el uso de sanitarios y en el caso de las mujeres, han reportado acoso sexual y violencia de quienes reciben la comida o los porteros.

En cuanto a impuestos exigen una tasa baja y sencilla de cumplir sin tener que acudir a un contador, lo que llamarían piso parejo, pues todas las aplicaciones de acuerdo al reporte de Oxfam México.

Haas afirma que las plataformas se han defendido en todas las latitudes, algunas reconocen el estatus de empleados sin llegar a la formalidad, en México se les llama socias, pero no tiene dividendos, son personas prestadoras de servicios trabajadores independientes con todo lo que implica en México que es el castigo a la informalidad laboral.

Por su parte, Estefany Rojas, fundadora del colectivo "Libres", respaldó lo dicho por Alexandra, pues con casi cinco años de ser repartidora, afirma que esta es una labor a la que muchos recurrieron durante la pandemia, ya sea como empleados y como clientes del servicio, pues afirma, "la ciudad de México no estaba preparada para la pandemia".

Y afirma que al inicio de las app les brindaban capacitación, cosa que ya no hacen los empleadores y afirma, solo "te avientan al ruedo" y en casos de fallo o pérdida de su medio de transporte no hay apoyo de ninguna índole. "Cada día es una ruleta rusa en el trabajo, somos tantos que ya no hay mucho trabajo", afirma Estéfany

Ante tal situación, tanto Oxfam como el colectivo "Libres" hicieron un llamado a los repartidores a manifestarse el próximo 26 de febrero a partir de las 11 de la mañana en el Parque Hundido, en donde exigirán por el respeto a sus derechos.