Presidente López Obrador, devuélvenos a Andrés Manuel: Carlos Heredia

“Por años vimos lo que significaba el esfuerzo político de Andrés Manuel López Obrador, con mucha simpatía porque compartíamos el objetivo de una sociedad más justa, respaldamos esa trayectoria inserta en indígenas y campesinos de Tabasco”, el planteamiento ahora es ¿Cómo es que es este gobierno acabó enemistado con estos movimientos sociales que de manera natural podrían ser sus compañeros de lucha? se cuestiona el académico del CIDE, Carlos Heredia.

En el espacio de Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Heredia señaló a lo largo de tres años hemos visto la cerrazón de las puertas a madres que buscan a sus hijos, mujeres víctimas de violencia, a padres que no encuentran medicamentos para sus hijos con cáncer, de la academia, profesores de Conacyt y universidades.

“Yo le diría al Presidente López Obrador: devuélvenos a Andrés Manuel”, a aquel que hizo activismo social, lo que tenemos ahora de él es una reacción casi alérgica a estos grupos.

Estoy tratando de entender qué es lo que pasó, descalifica a todos los grupos con base en el único criterio de apoyas o no al Presidente.

El académico reconoció que “no hay contrapesos dentro del Palacio Nacional” y señala que quienes lo acompañan podrían decirle mire presidente las cosas no son como las está describiendo dejaron de ser escuchados o acabaron fuera del círculo, ello en aras de no arriesgar la investidura, sin embargo, el Presidente se acerca a grupos que no se encuentra al interior del marco de la Ley.

La política al interior del Palacio, dijo es autorreferenciada, el ejercicio del poder es lo que le ha llevado a pensar “todos lo que no discurre a favor mío es forma parte de un golpe blando, una guerra híbrida, una conspiración contra el gobierno, incluyendo buena parte de los movimientos que caminamos juntos a lo largo de décadas y cuyas reivindicaciones siguen siendo válidas”.

Preocupa a Heredia si los grupos a quien busca favorecer el presidente van a acabar el sexenio mejor que como estaban, y agregó “naturalmente habrá un sesgo en el hecho de que veo a mis compañeros académicos de investigación científica acusados, acosados, relegados con esta locura de que quería acusarlo de delincuencia organizada desde la oficina de la titular de Conacyt”.

Y señaló que ante la frágil democracia, ahora se utilizan los instrumentos del poder para venganzas personales y cuentas políticas que afirma “no es a lo que nos comprometimos y en lo que empeñamos quienes venimos de lo que se puede llamar la izquierda social”.

Tratamos de no polarizar el discurso y avanzar en nuestras propias reivindicaciones, señaló el académico, pese al “estás conmigo o estás contra mí”.

Finalmente, el doctor Heredia manifestó su solidaridad a los periodistas.