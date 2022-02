INAI no tiene atribuciones para dar datos de Loret al Presidente: Peschard

El INAI debe responder al Presidente que no tiene atribuciones para dar datos de Loret, sería violatorio al Artículo 16 Constitucional y un atropello a la libertad de expresión, así lo afirmó, Jacqueline Peschard, ex titular del IFAI, ahora INAI.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la expresidenta del IFAI aseguró que la información de Loret está protegida por la Constitución y la Ley, por lo que dijo “esperamos que sea una repuesta clara y contundente al Presidente”, quien dijo, parece ejercer una revancha por la casa de Houston.

Peschard recordó que los inicios del Instituto de transparencia, que en su inicio, en 2002 dijo, fue una buena Ley que comenzó a funcionar en 2003 dejando creando la posibilidad de acceso a la información. En 2014 gracias a un movimiento de la sociedad civil, académicos y empresarios, que pedían homogeneizar las reglas de transparencia, el IFAI se hizo INAI, con lo que se amplío el abanico de posibilidad de revisar todos los órganos constitucionales autónomos y personas que reciban auspicio público como fue el caso de Indesol.

En el caso datos personales como aquellos que tienen el IMSS, ISSSTE, en trámites como CURP INE, afirmó que el Estado tiene muchas bases de datos del ciudadano que tienen una protección desde 2002 y solo el titular de esos datos puede tener acceso a ellos y a menos de que dé consentimiento de que se abran se pueden difundir al público en general.

Para 2009 recordó que se reformó constitucionalmente la protección de datos del INAI, por lo que no tiene en sus atribuciones dar datos porque sería violar la ley, por lo cual el Presidente al pedir esos datos lo que está haciendo es violentar los datos mandatado por la ley.

Por lo que afirma Jacqueline Peschard, estamos esperando la respuesta del INAI, y en el caso del presidente, agregó “una investidura no se puede usar a modo tiene una función que le dieron los ciudadanos a través del voto”, por lo que su voz no será de un particular para exigir datos, sino a través de esa investidura.