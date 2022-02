Retroceso en FGR es por dependencia al Ejecutivo: Hugo Concha

A tres años de la designación de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, el investigador del IIJ-UNAM, Hugo Concha, afirmó que el retroceso en la Fiscalía General de la República es por dependencia al Ejecutivo.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el doctor Concha afirmó que la Fiscalía no sale bien librada en el tema de autonomía, y pese a la inversión del Estado en la transición a una fiscalía con autonomía hubo un retroceso.

La fiscalía ha funcionado como un órgano totalmente dependiente del Ejecutivo, pues afirma desde el mecanismo de designación fue una simulación, nombrando a la persona que había elegido el Presidente, detonando casos que este le solicite.

Asimismo, afirma el investigador, a Gertz la nueva Ley aprobada en 2018, "ni le entendió, ni le gustó porque era una ley que le exigía una serie de obligaciones fuertes, tenía que rendir cuentas de distintas maneras, nunca la cumplió, jugó a ser legislador, hasta que con el beneplácito del legislativo se aprueba una nueva ley que revivió los esquemas de la vieja procuraduría ahora FGR".

Con ello señala Concha, se vuelve a centrar todo en la discrecionalidad y la decisión de la cabeza creando embudos, no hay mecanismos de transparencia y los pocos que hay, Gertz no los ha cumplido.

En cuanto al funcionamiento de la Fiscalía los números no son buenos, "hay mucho rezago, no hay profesionalización, no se ha cumplido con rendición de cuentas" y el balance es negativo, con "un retroceso importante con la persecución e investigación de delitos importantes".

Afirmó que la gestión se ha caracterizado por selección de justicia mala, poca y muy selectiva, entre esos casos el de la señora Alejandra Cuevas que aún no tiene resolución, es simbólico pues habla de cómo Gertz está utilizando el aparato jurídico para una venganza personal y ocultamiento de recursos.

Recordó el caso de la UDLA en Puebla, terrenos de Santa Fe, "La Estafa Maestra", Odebrecht, el caso de Santiago Nieto y el de Julio Scherer, entre otros.

Finalmente, señaló que no hay áreas que se hayan mejorado en la Fiscalía, al contrario, hay abandono y despidos masivos. Las fiscalías con cierto autonomía están marginadas, en materia de delitos electorales, desapariciones y tortura están en el abandono. Por lo que afirmó "la justicia se convirtió en el principal problema del país", concluyó.