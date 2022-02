INAI debe investigar de dónde sacó el Presidente datos de Loret: Nuhad Kuri

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI debe investigar de dónde sacó el Presidente datos de Carlos Loret, él no dio ninguna autorización para el uso de esta información que no sabemos de dónde salió, así lo señaló la presidente del Consejo Consultivo del órgano, Nuhad Kuri en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Kuri afirmó, no sabemos de dónde salió la información que dio el Presidente, por eso hacemos este análisis técnico jurídico, que no es vinculante, pero sugiere al Instituto que se inicie el procedimiento para que se sepa de dónde se obtuvo la información sobre Carlos Loret de Mola.

Dentro de las facultades del INAI está proteger los datos personales y el correcto funcionamiento del sistema, las finalidades deben ser respetables, en este caso del señor Loret no dio ninguna autorización para el uso de esta información que no sabemos de dónde salió.

El INAI no tiene la obligación de transparentar datos de un particular. Dentro de las facultades del Instituto esta iniciar los procesos conducentes para la protección de los datos personales y el correcto funcionamiento del sistema para no utilizarse para otras cuestiones, concluyó.