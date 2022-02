"Pausa" de AMLO, lejos de ser una crisis diplomática abierta: Javier Moreno

Tras la declaración de "pausa" con España del presidente López Obrador, el director de la Escuela de Periodismo de UAM-EL PAÍS, Javier Moreno afirma que esto está lejos de ser una crisis diplomática abierta.

"Todo el mundo ha entendido esto como lo que no es, y lo que sí es", señala el periodista en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco ante las declaraciones a las que tanto el presidente de México como el canciller de España y han decidido 'bajarle volumen".

Javier explica que no es una crisis diplomática, pues esta tiene elementos que se van ejerciendo en función de la gravedad real o percibida de una crisis, y el Presidente no los ha utilizado.

El Presidente, detalla Javier podría haber citado al embajador de España en México para quejarse, y posteriormente el embajador transmitir esa queja al gobierno español, o podía haber pedido a la embajada de México en Madrid que emitiera una nota quejándose en concreto o en caso de gravedad importante, llamar al embajador de México en España, pero de todo esto no ha pasado nada.

Luego de las ultimas declaraciones del Presidente, afirma, no es una crisis diplomática y por ahí no van las cosas, "es más bien una actuación sacada de cualquier manual de comunicación política cuando no ves que te va bien, lo mejor es cambiar la conversación"

Moreno refirió que en las últimas semanas la información sobre comportamientos de su hijo mayor o algún enfrentamiento con alguna periodista destacada estaban llevando al Presidente a un callejón en el que sus asesores se dieron cuenta que no iban a ganar nada y decidieron cambiar la conversación.

Afirmó que no le sorprende lo dicho por el presidente, pero tampoco termina de entender la razón, hablar de empresas españolas que no son mejores o peores que las de otros países. Las empresas dijo, deciden en función de las expectativas de retorno de capital y cumpliendo las leyes de los países en los que invierten. y se cuestiona si cumples con las leyes y pagas tus impuestos por qué las inversiones de una empresa de otro país podrían ser más éticas que las de empresas españolas.

Las disculpas de parte de la Corona o de España es más comprensible, reconoce Javier, pero aunado a el retraso en la respuesta del nombramiento a la embajada de México en España, pudieron darle otra lectura al Presidente; sin embargo, asegura todo esto está fuera de lo que podríamos denominar una crisis diplomática abierta, concluyó.