Cada relato de violencia de una mujer o niña debe ser un dato: Edna Jaime

Cada relato de una mujer o niña valiente debe convertirse en un dato, que contribuya a general políticas públicas y abatir la violencia, así lo señaló la directora de México Evalúa, Edna Jaime en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Recientemente México Evalúa presentó el estudio "Cada una cuenta, el desafío de las estadísticas de la violencia contra mujeres y niñas" que busca que cada relato que ellas dan a la autoridad quede registrado, al respecto, Edna Jaime recalcó la importancia de que esto suceda para entender el problema de la violencia contra mujeres y niñas y, crear soluciones.

Afirmó que sin buena información no hay buena política pública, por lo que el estudio plantea que esa información que las mujeres y niñas brindan a los puntos de contacto de autoridades, llámese trabajo social, una llamada al 911 o una denuncia ante el ministerio público, etcétera queden registrados y se conviertan en estadísticas. De ahí la importancia de crear una ruta para homologar la información a través de un sistema interoperable, y comunicar a estos puntos de contacto entre sí generando una base de datos que pueda ser analizada, pues de otra forma dijo, no va a funcionar.

Señaló que, aunque organismos internacionales y nacionales han creado normas para la clasificación de la información con fines estadísticos, el problema es que cuando se quiere aterrizar estos, nos enfrentamos a la realidad de las instituciones en donde el registro de los relatos de las mujeres y niñas violentadas aún se realiza de manera artesanal, y en las agencias e instancias del Estado no se sabe hacer estadística, por lo tanto, la información sobre violencia se pierden, y ese relato se quede ahí, y la siguiente vez los hechos puedan escalar hasta llegar al feminicidio.

El estudio realizado en varios municipios del país, con el apoyo de Spoty light de ONU Mujeres, dijo tiene por objetivo recabar la información, analizarla y proponer soluciones a través de políticas públicas.

Edna reconoció que la información del 911 casi no se utiliza, no se sistematiza, no se aprovecha, sin embargo, podría generar intervenciones oportunas y por supuesto, salvar vidas.

El reto dijo, es aterrizar este programa que requiere capacitación, operadores locales, policías municipales que están en área estadística, la policía metropolitana no cuenta con insumos y la capacitación la obtienen entre ellos mismos.

Por ello dijo es necesaria la interlocución de ONU Mujeres con las autoridades federales, pero, sobre todo, fortalecer las capacidades básicas de los operadores en los municipios que atienden a las mujeres en primera instancia, pero que se encuentran con muchas limitaciones, pues de su labor y compromiso dependerán intervenciones eficaces y oportunas, concluyó.