TEST: ¿Qué tan dañada está tu piel?

Polo de Velasco, Dermatólogo. Médico Cirujano por la UNAM, Hizo Medicina Interna en el Centro Médico Nacional La Raza y Dermatología en Hospital Gea González. Actualmente es asesor dermatológico En el Hospital de la Luz y está dedicado a la práctica privada en Dermatología De Velasco.

Hermes 28, 1er piso. Colonia: Crédito constructor. Alcaldía: Benito Juárez

WA 5526877163 // Twitter: @DrPolodVelasco // Mail: drpolodvg@gmail.com

Sobre la piel:

• La piel es un órgano muy especial, ya que es el que nos protege y separa del mundo, nos ayuda a enfriarnos cuando tenemos calor, percibimos desde una caricia hasta una quemadura gracias a ella y aunque es muy resistente merece que la cuidemos de manera apropiada, el dermatólogo es el médico especialista y el único con la preparación suficiente para ayudarte a lograr la piel saludable que debes de tener.

• Ahora, si bien sabemos que una visita anual es lo ideal, hay ciertas circunstancias con las cuales debemos de agendar la cita ASAP para que nuestro dermatólogo nos ayude.

• Vamos a hacer unos tests que van contestando en casa para orientar a los cuentahabientes para que sepan en que condición está su piel.

1: ¿Cómo has sentido tu piel la semana pasada?

a) ¡Espléndida! Tiene un brillo bonito, se siente suave al tacto.

b) En algunas áreas se ve un poco más opaca y algo rugosa, pero nada grave.

c) Casi toda mi piel se ve opaca, áspera al tacto y llego a tener comezón en ciertas áreas.

d) Soy el cocodrilo del anuncio de Lubriderm, mi piel incluso descama cuando me quito la ropa, tengo áreas enrojecidas y casi todo el día tengo comezón.

2: En las áreas que tienden a exponerse al sol: rostro, cuello, escote, brazos y piernas, ¿observas manchas?

a) ¡Mínimo! alguna peca, pero en general el tono está muy uniforme.

b) Tengo pecas y algunas están un poco más grandes u oscuras.

c) Observo manchas de diferentes tamaños y tonos, incluso noto algunas manchas blancas pequeñas.

d) ¡Las manchas ya son incontables!

3: Independiente de la edad, ¿Cómo estás de granitos?

a) No los conozco, además mis poros son casi imperceptibles.

b) 2 a 3 granitos quizá durante el mes, algo más grasa la piel de mi nariz y frente.

c) Tengo granitos nuevos cada semana, espinillas en la nariz, incluso tardan en quitarse y me dejan manchas.

d) Todo el tiempo tengo varias lesiones, me incomoda el exceso de sebo de mi piel y mis poros se observan a kilómetros.

4: Con respecto a las arrugas de la cara, cuando te observas al espejo:

a) No tengo ninguna arruga, casi ni cuando hago gestos se me notan.

b) Hago muchos gestos porque soy muy expresiva(o) pero en reposo no se queda ninguna arruga.

c) Cuando mantengo mi rostro inmóvil puedo ver algunas líneas en la frente o en el entrecejo.

d) Tengo líneas finas (y algunas más profundas) en todo el rostro, incluso alrededor de los labios y en las mejillas.

7: Los lunares en tu piel:

a) Tengo pocos, casi todos son muy parecidos entre sí, esféricos o redondos, un solo color y no he observado cambios.

b) Tengo muchos lunares, igual que el resto de mi familia, no hay antecedentes de cáncer de piel, alguno me llama la atención porque lo veo más abultado pero desde hace años.

c) Nunca me los han revisado, me he expuesto mucho al sol, tengo algunos que han aparecido en el último año.

d) A mi papá o mamá le operaron un cáncer de piel. Tengo uno reciente, que ha crecido en los meses, incluso me ha llegado a sangrar y se observa distinto a cualquier otro lunar.

Resultados:

• 7-13 puntos: en general parece que tu piel está en buenas condiciones, no pierdas constancia con el uso del fotoprotector y visita a tu dermatólogo una vez al año.

• 14-21 puntos: creo que no has sido muy amable con el cuidado de tu piel, es conveniente que vayas planeando una cita con el especialista para que te ayude a corregir los malos hábitos y te oriente de manera apropiada.

• 22-28 puntos y cualquiera que haya tenido un 4 afirmativo: en este momento llama a la asistente de tu dermatólogo de confianza ya que definitivamente requieres diagnóstico y tratamiento dermatológico.