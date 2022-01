Nos están cazando y no sabemos por dónde: Laura Sánchez Ley

Nos están cazando y no sabemos por dónde, a Margarito lo mataron de día y a Lourdes en una calle sumamente transitada, afirma la periodista Laura Sánchez Ley, y advierte que el mecanismo de protección no está funcionando.

"Matar a un periodista significa nada" así lo manifestó la periodista Laura Sánchez en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco en donde hizo un llamado al gremio a exigir justicia para el fotoperiodista Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado, quien contaba con dicho mecanismo.

La periodista señala que en el caso del fotoperiodista se ha revelado alguna información que lleva al ejercicio de su labor periodística y en el caso de Lourdes las autoridades no tienen algún indicio, solo consideraron que su asesinato no tuvo que ver con el litigio en contra del exgobernador Bonilla, por lo que afirma "los reporteros no saben de dónde viene el golpe y por lo tanto qué medidas tomar".

Resaltó que "hacer periodismo lejos del centro del país es muy difícil, es muy complejo", pues ante cualquier denuncia de corrupción o seguridad pública, tú denuncias a ese político y el domingo te lo estás encontrando... así son esos lugares pequeños donde saben en dónde te mueves y para dónde te mueves".

Recordó cómo luego de una denuncia, la propia CNDH fue quien dio su número de teléfono a la Policía Federal, "ese es el nivel de terror que se ejerce sobre los periodistas", fue entonces cuando tuvo que migrar, señala.

Por ello, y todos los asesinatos de periodistas hizo un llamado a la movilización a una manifestación simultánea a la que se han sumado más de 35 ciudades y 300 colegas los que se manifestarán a las 8 de la noche en la ciudad de México y 6 de la tarde en Tijuana para pedir un alto a la impunidad y la revisión del mecanismo de protección a cargo de la Segob que "está siendo un total fracaso" tanto en su presupuesto como en su asignación, señaló.