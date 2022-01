“Con su asesinato se pierde historia periodística de Tijuana de un balazo"

Otra vez consternados, ahora por el asesinato de Lourdes Maldonado en su casa, el fiscal Ricardo Iván Carpio dijo que fue de un solo disparo, sin embargo, la persecución y cómo la han amedrentado indican que fue más de una persona, comenta el periodista Ernesto Eslava sobre el asesinato de la periodista en Baja California.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista señala que ninguna autoridad se atrevió a dar una línea investigación, lo cual, no obstante, "nos deja un poco tranquilos de que lo hagan de forma profesional y científica para que nos den a conocer lo que pasó".

Detalló que el fiscal recientemente designado, Ricardo Iván Carpio habló de que fue más de una persona la que atacó a Lourdes Maldonado y que se iba a revisar el mecanismo de protección con el que contaba la periodista quien además tenía escolta municipal, pero "como se ve no hubo una protección como tal", señala el periodista.

Este asesinato relata Ernesto se da luego de que Lourdes Maldonado ganara un litigio laboral por falta de pago en contra de una empresa del exgobernador Jaime Bonilla. Ella lo encaró el pasado miércoles 19, pero no lo encontró. La denuncia señala Eslava estaba basada en la falta de pago además de haberlo denunciado como evasor fiscal y deudor del IMSS.

Bonilla trató desde sus conferencias matutinas de desmentir públicamente a Lourdes, sin embargo, el litigio siguió su curso y con base a las explicaciones que daba Lourdes, Bonilla logró cambiar este pelito local a instancias federales; sin embargo, el pasado 19 de enero ello fue acompañada de su abogado a las instalaciones de Pacific Spanish Network, a entregar la notificación de haber ganado e litigio, pero no tuvo éxito, no les abrieron y esta situación no la pudo concretar, detalla el periodista.

Lo lamentable es que se pierde una vida, una pluma más, ella pertenecía a la escuela de Jacobo Zabludowski era parte de la generación que abrió el periodismo televisivo en Tijuana, se pierde parte de esta historia de un balazo, señala Ernesto Eslava

El periodista reconoce que, aunque el pleito con el ex gobernador es el pleito más obvio, sin embargo, no se descarta ninguna línea de investigación relacionada con su labor periodística que tenía tono de análisis para diversos medios, aunque contaba con el mecanismo de protección a periodistas.

En el velorio de Margarito Martínez, ella estaba consternada, el viernes se hizo un evento en recuerdo de Margarito, fue ahí en donde Lourdes, convocó a los compañeros a crear un concurso de fotografía para honrar su memoria, idea que fue aplaudida, pero lamentablemente a menos de una semana, en un evento violento acabaron con su vida, señala Ernesto.

Señaló que la zona de Rosarito es limítrofe, lo que complica un poco el patrullaje, pero reconoce que a menos de un mes de iniciado el año, se ha cometido 120 homicidios en Tijuana, algo que desafortunadamente señala se ha normalizado.

Finalmente pide que la muerte de Lourdes Maldonado no se quede en impunidad.