Falso que me haya quedado en Monterrey: Carlos Salazar

Unos minutos antes de la hora en que yo iba a participar, habían decidido no utilizar medios electrónicos en el foro de la reforma eléctrica, habían decidido que fuera cara a cara; así lo señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, luego de las críticas recibidas por su ausencia en el Parlamento abierto en donde se debatió la reforma eléctrica.

El líder empresarial compartió en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que se encontraba en el aeropuerto de Monterrey en donde tenía preparado un salón y una ponencia para su participación virtual en el debate de la reforma eléctrica, sin embargo, le anunciaron minutos antes que no podría realizarse por medios electrónicos.

"Yo tomé el avión llegué a la Ciudad de México estando en el aeropuerto me entero que se había dicho que no había querido ir y me había quedado e Monterrey ante el temor de contagio, cosa que no es cierta", afirmó.

Carlos Salazar afirma que su ponencia hubiera caído como anillo al dedo y hasta el momento no ha recibido ningún mensaje de que pueda presentarla, "pero si me lo permiten daré mi ponencia", concluyó.